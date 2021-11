OĽANO, SaS i Za ľudí vítajú posun reformy nemocníc do druhého čítania

Premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) sa spolu so zástupcami SaS a Za ľudí poďakovali poslancom, ktorí vo štvrtok posunuli reformu nemocníc do druhého čítania. Hovoria o kroku k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Veria v úspech reformy aj v druhom čítaní.





"Zdravie je pre každého z nás najvyššou hodnotou," povedal premiér s tým, že je to aj najvyššou prioritou jeho vlády i tohto parlamentu. Poslancov, ktorí ju podporili, označil za hrdinov. Tvrdí, že legislatívna zmena má priniesť lepšiu zdravotnú starostlivosť. Poďakoval sa aj súčasnému ministrovi zdravotníctva, ktorý reformu predložil, i exministrovi Marekovi Krajčímu (OĽANO), ktorý podľa neho zmenu odštartoval.

Lengvarský prisľúbil, že so svojím tímom bude v reforme i rokovaniach s regiónmi pokračovať. Deklaroval, že budú pracovať na tom, aby priniesli ľuďom to, čo sľúbili, teda lepšiu zdravotnú starostlivosť. Krajčí je rád, že z balíka financií z fondu obnovy sa im podarilo vybojovať peniaze aj na tento účel. "Chceme investovať do každej jednej nemocnice. Nejdeme rušiť nemocnice. Naopak, reforma má priniesť pre pacienta lepšiu starostlivosť," deklaroval. Jana Bittó Cigániková (SaS) rozumie obavám občanov zo zmeny, no hovorí o zmene k lepšiemu. Juraj Šeliga (Za ľudí) skonštatoval, že 76 poslancov sa vo štvrtok rozhodlo správne, keď dali hlas lepšej zdravotnej starostlivosti. Poďakoval sa aj nezaradeným kolegom, ktorí boli medzi nimi.



Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini si, naopak, myslí, že hoci Slovensko reformu potrebuje, výsledkom vládnej zmeny bude menej dostupná zdravotná starostlivosť v regiónoch. Trvá na tom, že stratifikácia nemocníc z dielne jeho vlády mala byť iná, pričom plánom bola výstavba a obnova špičkových koncových nemocníc s vysokou kvalitou. "Zároveň sa mali dva roky podrobne vyhodnocovať dáta o regionálnych nemocniciach, a nie od zeleného stola v Bratislave rušiť lôžka či celé oddelenia," reagoval s tým, že ide o nepoctivú a neférovú hru s občanmi.



Mimoparlamentná strana Aliancia si uvedomuje naliehavosť reformných krokov v oblasti zdravotníctva, optimalizácia siete nemocníc by však podľa jej názoru nemala byť prvým krokom reformy. Obáva sa degradácie dobre fungujúcich a potrebných nemocníc v južných a východných regiónoch Slovenska. "Dúfame, že vládna koalícia a koaliční poslanci si pred rokovaním o tomto vládnom návrhu v druhom čítaní sadnú za rokovací stôl so zástupcami inštitúcií, ktorých sa reforma nemocníc týka," dodala hovorkyňa strany Klára Magdeme.