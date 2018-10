Nemecká vláda chce tvrdšie trestať firmy podporujúce kriminálne činy

Na snímke nemecká ministerka spravodlivosti Katarina Barleyová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. októbra (TASR) - Nemecká vláda uvažuje o tvrdších sankciách voči firmám, ktoré podporujú kriminálne správanie. Uviedla to nemecká ministerka spravodlivosti Katarina Barleyová. Vláda tak reaguje na emisný škandál okolo najväčšej nemeckej automobilky Volkswagen.V rozhovore pre piatkové vydanie nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt Barleyová povedala, že firmy sa často všetku vinu za akékoľvek pochybenia snažia hodiť na jednotlivých manažérov.uviedla Barleyová bez toho, aby niektorú zo spoločností menovala.Podľa ministerky budú jednotlivci zodpovední za trestné činy, ktoré spáchajú, aj v budúcnosti. Len čo sa však ukáže, že firma prostredníctvom určitého systému podporuje alebo zakrýva kriminálne správanie, mali by pre ňu do budúcnosti platiť tvrdšie sankcie, povedala Barleyová s tým, že pokuta by mohla dosiahnuť až 10 % z ročných príjmov firmy.