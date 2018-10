R. Fico: Smer-SD postaví do prezidentských volieb vlastného kandidáta

Predseda strany Smer-SD Robert Fico. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 12. októbra (TASR) - Najsilnejšia politická strana Smer-SD postaví do prezidentských volieb vlastného kandidáta, nenaplní sa teda spomínaný scenár, že by podporila niekoho iného. Novinárom to v piatok povedal šéf Smeru-SD a expremiér Robert Fico.Na otázku, prečo jeho strana stále čaká, odvetil Fico protiotázkou.myslí si Fico. Taktika Smeru-SD je teda podľa jeho slov veľmi jasná.dodal.Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) tento týždeň povedal, že strana predstaví prezidentského kandidáta po novembrových komunálnych voľbách. Nevylúčil vtedy, že by mohlo ísť o človeka, ktorý by kandidoval s ich podporou.avizoval.Prezidentské voľby na Slovensku budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.