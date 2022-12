Nemecká vláda chce uvoľniť pravidlá vstupu do krajiny pre kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia

Zníženie byrokracie

Majú čo ponúknuť

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká vláda plánuje zmierniť pravidlá vstupu do krajiny pre imigrantov z krajín mimo Európsku úniu (EÚ) , aby pomohla uspokojiť dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch.Najväčšia európska ekonomika podľa odborníkov potrebuje každý rok približne 400-tisíc kvalifikovaných prisťahovalcov, keďže jej starnúca pracovná sila sa zmenšuje, najmä aby zaplnila voľné miesta v zdravotníctve, IT a stavebníctve.Kabinet sa zhodol na predbežnom návrhu, ktorý by potenciálnym prisťahovalcom z krajín mimo EÚ pomohol získať uznanie ich zručností a kvalifikácií a znížiť byrokratické prekážky, ako napríklad jazykové požiadavky, v niektorých sektoroch.Minister práce Hubertus Heil uviedol, že okrem poskytovania väčšieho množstva jazykových školení v zahraničí musí Nemecko urobiť viac, aby zdôraznilo, čo môže ponúknuť, ak chce súťažiť s inými krajinami o kvalifikovaných pracovníkov. „Máme čo ponúknuť, máme skvelé pracovné miesta a musíme posilniť tento imidž v zahraničí,“ povedal. Je v záujme Nemecka prezentovať sa ako kozmopolitná spoločnosť, ktorá je ústretová k imigrantom, dodal.Návrh musí ešte prediskutovať parlament a následne poslanci musia schváliť reformu imigračného zákona.