Nemecká vláda musí zvýšiť investície do výstavby nových bytov

Berlín 16. septembra (TASR) - Spolková vláda podľa názoru odborovej organizácie v stavebníctve IG Bau nesplní svoj cieľ výstavby 1,5 milióna nových bytov do roka 2021.povedal pre agentúru DPA prezident odborov Robert Feiger. V tomto roku nevznikne ani 300.000 nových bytov.Feiger vo svojej prognóze poukazuje na sektorové indikátory, napríklad stavebné povolenia alebo údaje o odbyte výrobcov stavebných materiálov. Podľa IG Bau sú smerodajné najmä čísla z oblastí murárstva a kameňolomov. Keďže tri zo štyroch novovybudovaných obytných domov sú z kameňa, ponúkajú pohľad na plánované stavebné aktivity v nadchádzajúcich mesiacoch.vysvetľuje Feiger. Časovo obmedzené stimuly, ako detské stavebné prídavky či plánované mimoriadne odpisy, neponúkajú dostatočnú perspektívu.Na nadchádzajúcom stretnutí politikov a zástupcov stavebného sektora v úrade kancelára v piatok budúceho týždňa (21.9.) chce Feiger žiadať podstatné zvýšenie peňazí na výstavbu sociálnych bytov.hovorí Feiger. "SKeďže v súčasnosti chýba 4,5 milióna sociálnych bytov, je táto suma len kvapkou v mori. O to viac, že zhruba 60.000 sociálnych bytov vypadlo z cenovej a nájomnej viazanosti. To je dvojnásobok oproti počtu bytov, ktoré vznikli v minulom roku.