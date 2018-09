MO SR zisťuje, ako bude po 2019 zabezpečená obrana vzdušného priestoru

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. septembra (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR analyzuje, ako bude zabezpečená obrana vzdušného priestoru SR po roku 2019. V hre sú dve možnosti, a to pokračovať v abonentskej zmluve pre ruské stíhačky Mig-29, alebo zabezpečiť slovenský vzdušný priestor iným členským štátom NATO. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to uviedol minister obrany Peter Gajdoš (SNS).Abonentská zmluva pre stíhačky Mig-29 je platná do roku 2019 a prvé nové stíhačky F-16 by mali podľa ministra na Slovensko prísť až začiatkom roka 2023. Rezort obrany tak musí riešiť, ako bude medzitým zabezpečená obrana vzdušného priestoru.vyhlásil Gajdoš s tým, že obe možnosti analyzujú. Všetko má však podľa neho svoje pozitíva i negatíva.Poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že ak by ďalšie využívanie stíhačiek Mig-29 stálo rovnakú sumu, za akú by Slovensko mal brániť iný štát, rozhodlo by sa pre Mig-29.skonštatoval. Poslanec zároveň upozornil, že jedna stíhačka F-16 je v hodnote troch nových okresných nemocníc. Od ministerstva obrany však nepočul jasné vysvetlenie, prečo ich Slovensko potrebuje 14.podotkol Krajniak. Pri nákupoch v armáde mu totiž chýba koncepcia. Poukázal pritom na nové vrtuľníky Black Hawk. Slovensko ich podľa jeho slov kúpilo "holé", bez jedného guľometu.povedal Krajniak.Gajdoš nákup stíhačiek F-16 považuje za najdôležitejšie historické rozhodnutie v rámci modernizácie Ozbrojených síl (OS) SR. Pri kúpe podľa neho nerozhodovala iba cena, ale aj logistické zabezpečenie, výcvik či servisné zabezpečenie.vysvetlil. V prípade vrtuľníkov Black Hawk priznal, že prišli, podľa neho však tak bola vtedy postavená zmluva.podotkol. Podľa finančných možností a ponuky môžu byť podľa ministra tieto vrtuľníky vyzbrojené aj ďalšími prostriedkami, napríklad protitankovými riadenými strelami.