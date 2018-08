Nemecká vláda navrhla zákon:Umožní uvádzať v dokladoch tretie pohlavie

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 15. augusta (TASR) - Nemecké matriky majú v budúcnosti umožniť občanom, aby si nechali zapísať do svojich dokladov tzv. tretie pohlavie. Na príslušnom návrhu zákona sa dohodli v stredu členovia spolkovej vlády, informovala agentúra DPA.Koaličný kabinet kancelárky Angely Merkelovej tak plní rozhodnutie ústavného súdu z novembra 2017, na základe ktorého je potrebné do konca roka 2018 upraviť legislatívu v tejto oblasti. Cieľom je zabrániť porušovaniu základných práv a diskriminácii občanov, ktorí nie sú ani mužmi, ani ženami, avšak predpisy by ich nútili zvoliť jedno z týchto pohlaví.Návrh zákona predpokladá, že okrem mužského a ženského pohlavia bude možné zapísať aj pohlaviepovedala na margo navrhovanej zmeny spolková ministerka spravodlivosti Katarina Barleyová. Nasledujúcim krokom podľa nej bude odstránenie ďalších zastaraných predpisov týkajúcich sa intersexuálnych či transsexuálnych osôb.Podobné rozhodnutie ako v Nemecku prijal v júni tohto roka aj ústavný súd v Rakúsku, kde však nie sú potrebné žiadne zmeny v samotnom matričnom zákone, ale iba v jeho výklade. Z Európskeho dohovoru o ľudských právach totiž vyplýva, že štátne orgány nemôžu určovať niektoré z pohlaví osobám, ktoré sa s tým nestotožňujú.