Produktivita práce v USA v 2. kvartáli vzrástla najprudšie za 3 roky

Washington 15. augusta (TASR) - Produktivita práce v USA v 2. kvartáli vzrástla najprudšie za vyše tri roky. Náklady na prácu nečakane klesli.Produktivita mimo poľnohospodárstvo, ktorá meria hodinovú produkciu na pracovníka, za tri mesiace od apríla do júna 2018 stúpla o 2,9 % po 0,3-% náraste v 1. kvartáli, uviedlo americké ministerstvo práce. To bola jej najvýraznejšia expanzia od 1. štvrťroka 2015. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 2,3 %. Ministerstvo tiež revidovalo údaj za prvé tri mesiace z pôvodne uvádzaných +0,4 %.Jednotkové náklady práce v 2. kvartáli klesli o 0,9 % po náraste o 3,4 % v 1. štvrťroku. Ekonómovia očakávali zvýšenie o 0,3 % po +2,9 % pôvodne uvádzanom pre prvé tri mesiace.