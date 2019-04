Nemecká vláda neplánuje podporiť ekonomiku balíkom stimulov

Berlín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. apríla (TASR) - Nemecká vláda nevidí dôvod na prípravu balíka stimulov s cieľom oživiť spomaľujúcu sa ekonomiku. Uviedol to hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.Podľa Seiberta vláda má solídnu rozpočtovú politiku, ktorú navyše kombinuje s postupným zvyšovaním investícií. To by v nasledujúcich rokoch malo vytvoriť základ pre postupné zrýchľovanie rastu. Reagoval tak na názory niektorých poslancov, že vláda by mala zvážiť balíček stimulov na zvrátenie súčasného spomaľovania rastu nemeckej ekonomiky.Podľa informácií z minulého týždňa by ministerstvo hospodárstva malo v stredu 17. apríla zverejniť nový odhad rastu ekonomiky v tomto roku. Očakáva sa, že prognózu tohtoročného rastu zhorší na 0,5 %. Ešte v januári vláda očakávala rast na úrovni 1 %. Vedúce ekonomické inštitúty najnovšie odhadujú tohtoročný rast hospodárstva na úrovni 0,8 %.So slabším tohtoročným rastom ekonomiky, než sa pôvodne čakalo, počíta aj nemecká centrálna banka. Jej šéf Jens Weidmann minulý týždeň pripustil, že odhad z decembra na úrovni 1,6 % sa nenaplní a do veľkej miery reálna je nová prognóza MMF na úrovni 0,8 %. Navyše, ako dodal, posledné údaje z ekonomiky signalizujú, že ani tento odhad sa nemusí naplniť a rast nemeckej ekonomiky môže byť ešte o niečo slabší.