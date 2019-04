Obyvatelia Nemecka sa v uplynulých rokoch stali bohatšími

Frankfurt nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 15. apríla (TASR) - Obyvatelia Nemecka v minulých rokoch opäť zbohatli. V roku 2017 disponovali čistým majetkom v priemernej hodnote 232.800 eur. Vyplýva to zo správy nemeckej centrálnej banky (DBB) nazvanej Súkromné domácnosti a ich financie, uverejnenej v pondelok vo Frankfurte nad Mohanom. Ich priemerný majetok bol o 18.300 eur vyšší než v roku 2014.Obyvatelia krajiny mali prospech z nižšej nezamestnanosti a vyšších príjmov. Mohli si viac odložiť. Okrem toho získavali viac aj v dôsledku rastu akcií a zo stúpajúcich cien domov a bytov.V súčasnosti 44 % domácností v Nemecku vlastní bytové priestory, takže mnohých ľudí sa súčasný boom nehnuteľností netýka.V krajine sa čiastočne zmiernili rozdiely vo vlastníctve. Najbohatším 10 % domácností patrilo vlani 55 % z celkového čistého majetku, v roku 2014 to bolo 60 %. Polovica domácnosti z neho vlastnila skromné 3 %. O zvyšných 40 % čistého majetku sa podelili ostatné domácnosti.Pracovníci centrálnej banky uskutočnili prieskum tretíkrát, pýtali sa 4942 domácností. Prieskum sa uskutočnil v roku 2017 od 2017 do októbra.