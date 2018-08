Nemecké banky poskytli tureckým firmám úvery vyše 21 miliárd eur

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 27. augusta (TASR) - Nemecký dohľad nad finančným trhom BaFin sa v posledných týždňoch sústredenejšie zaujíma o úvery nemeckých bánk poskytnuté tureckým firmám. Dostali ich v celkovej hodnote viac ako 21 miliárd eur. Číslo je overené, pochádza zo štatistiky Nemeckej spolkovej banky (DBB).Situácia v Turecku neznepokojuje ani nemeckú organizáciu Deutsche Kreditwirtschaft (DK). Združilo sa v nej päť bankových zväzov krajiny. Slabá líra nevytvára nijaký problém pre nemecké úverové ústavy, tvrdia jej predstavitelia.Podľa novín Börsen-Zeitung viaceré banky musia informovať BaFin o situácii pravidelne, v niektorých prípadoch dokonca týždenne. Ide o malé úvery, ale aj o úvery nad 10 miliónov eur.Postup vedenia BaFin sa hodnotí ako prejav jeho opatrnosti. Zatiaľ sa do existenčného ohrozenia v dôsledku úverových aktivít v Turecku nedostala ani jedna nemecká banka.Prísnejšie sledovanie situácie po silnom oslabení tureckej líry voči americkému doláru a euru nie je podľa analytikom prekvapením.Situáciu upokojuje aj fakt, že ide o krátkodobé obchodné aktivity a väčšina úverov je poistená proti platobnej neschopnosti dlžníka.Predseda správnej rady Commerzbank Martin Zielke v polovici mesiaca v medzinárodnom klube ekonomických novinárov vo Frankfurte označil úver 2,5 miliardy eur tureckým firmám, ktorý poskytla jeho banka za zanedbateľný. Suma predstavuje len 0,6 % z celkového úverového portfólia ústavu.V polročnej správe banky sa konštatovalo, že v súčasnej geopolitickej situácii sa ekonomiky krajín, ako je Turecko, starostlivo sledujú.Krajiny, ktoré si zobrali úvery v dolároch alebo v eurách, a ich meny voči nim silno oslabili, môžu mať problémy so splácaním starých dlhov alebo so získavaním nových, ak ich naliehavo potrebujú.