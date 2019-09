Nemecké firmy sa pripravujú na brexit bez dohody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. septembra (TASR) - Nemecké firmy stále nevedia, či sa majú pripraviť na brexit bez dohody. Už teraz sú škody veľké a je možné, že vystúpenie Británie z Európskej únie (EÚ) negatívne ovplyvní aj pracovné miesta v Nemecku.Nemecký priemysel sa aktuálne, vzhľadom na neistotu týkajúcu sa brexitu, snaží už len o minimalizáciu škôd. Konanie britskej vlády premiéra Borisa Johnsona označil šéf Zväzu nemeckého priemyslu (BDI) Joachim Lang za. Podľa neho sa zdá, že Londýn nemá žiaden plán, ako zabrániť chaotickému brexitu. Nemeckým firmám preto nezostáva nič iné, ako pripraviť sa na to, že Británia na konci októbra odíde z EÚ bez dohody.To je najhoršia možnosť, ktorá môže mať vplyv aj na pracovné miesta v Nemecku. Môže sa to dotknúťpočtu pracovných miest, uviedol Lang. V prípade neriadeného brexitu sa môže narušiť produkcia a zrejme ešte výraznejšie klesne dopyt po nemeckých tovaroch v Británii, čo môže spôsobiť, že aj niektoré nemecké firmy budú prepúšťať.Nikto však aktuálne nedokáže predpovedať, aký vplyv bude mať chaotický brexit. Isté je len to, že vystúpenie Británie z EÚ spomalí rast. Celkovo pol milióna pracovných miest v Nemecku je závislých od ekonomických vzťahov s Veľkou Britániou. Lang však tiež varoval pred ďalším odkladom dátumu vystúpenia Británie z EÚ bez jasného cieľa.Podľa Langa je zväz BDI "stavom príprav na odchod bez dohody v Británii. Aktuálne ešte stále chýba množstvo právnych úprav týkajúcich sa napríklad ciel alebo poľnohospodárstva. Kedy, a či vôbec, sa tým začne britský parlament zaoberať, je vzhľadom na prerušenie jeho zasadnutia otázne. Lang k tomu ironicky poznamenal:Neriadený brexit bude mať v každom prípade negatívny vplyv na nemeckú ekonomiku, uviedol Lang. Potvrdil, že tento rok počíta so stagnáciou namiesto rastu o 0,5 %.