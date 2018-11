Nemecké lietadlo v Maďarsku neodpovedalo dispečerom, vyhlásili poplach

Ilustračná foto Foto: christianstogether.net Foto: christianstogether.net

Budapešť 2. novembra (TASR) - Maďarské civilné riadenie letovej prevádzky HungaroControl zalarmovalo v piatok predpoludním letectvo ozbrojených síl po tom, čo do vzdušného priestoru Maďarska vletelo nemecké dopravné lietadlo a neohlásilo sa dispečerom. Informovala o tom komerčná televízia ATV na svojej internetovej stránke.Podľa informácií HungaroControlu išlo o lietadlo spoločnosti TUI, ktoré letelo zo Stuttgartu do egyptskej Hurghady. Piloti sa nespojili po vstupe do maďarského vzdušného priestoru s tamojším riadením letovej prevádzky a s leteckými dispečermi nekomunikovali ani po niekoľkých výzvach.Lietadlá maďarských vzdušných síl Saab JAS 39 Gripen vzlietli k stroju Boeing 737-800, identifikovali ho a sprevádzali až k hraniciam Maďarska.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)