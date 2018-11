Výrobný sektor eurozóny rástol v októbri najslabšie za vyše 2 roky

Na archívnej snímke Európska centrálna banka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. novembra (TASR) - Výrobný sektor eurozóny zaznamenal v októbri najslabšie tempo rastu za vyše dva roky. Uviedla to spoločnosť IHS Markit, ktorá zverejnila konečné údaje.Index nákupných manažérov IHS Markit pre výrobný sektor eurozóny dosiahol v októbri 52 bodov oproti 53,2 bodu v septembri. Októbrová hodnota indexu bola ešte horšia, než uvádzal rýchly odhad z konca októbra (52,1 bodu), pričom bola najnižšia za posledných 26 mesiacov. Aj naďalej to však predstavuje rast sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Pod výsledky sa podpísal vývoj vo výrobnom sektore vo väčšine štátov menového bloku, pričom Nemecko, najväčšia ekonomika eurozóny, zaznamenalo spomalenie rastu výrobného sektora na takmer 2,5-ročné minimum. Dôvodom boli najmä nové objednávky, ktoré zaznamenali prvý pokles za takmer štyri roky.Index nákupných manažérov IHS Markit pre nemecký výrobný sektor dosiahol v októbri 52,2 bodu oproti septembrovej hodnote 53,7 bodu. Výsledok je mierne horší, než naznačoval rýchly odhad, ktorý udával hodnotu indexu 52,3 bodu.Navyše, v prípade Talianska zaznamenal výrobný sektor prvý pokles za vyše dva roky a hodnota príslušného indexu dosiahla najnižšiu úroveň za takmer štyri roky. Index nákupných manažérov dosiahol v októbri 49,2 bodu oproti 50-bodovej hodnote v septembri. To znamená prvý pokles výrobného sektora od augusta 2016, pričom dosiahnutá hodnota indexu zaznamenala najnižšiu úroveň za posledných 46 mesiacov.