Nemecké médiá: Merkelová sa v januári stretne v Ankare s Erdoganom

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. decembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa plánuje v januári stretnúť s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Merkelová poletí na schôdzku do Ankary, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na denník Süddeutsche Zeitung.Hovorkyňa nemeckej vlády však návštevu kancelárky odmietla potvrdiť.Erdogan nedávno varoval, že vzhľadom na ťažké letecké útoky na severe Sýrie sa môže smerom do Európy pohnúť "nová vlna migrantov". Prezident v nedeľu vyhlásil, že k tureckým hraniciam sa premiestňuje viac než 80.000 ľudí z provincie Idlib.Turecko ", povedal Erdogan s tým, žeTurecko tvrdí, že hostí už 3,7 milióna sýrskych migrantov.dodal Erdogan, odkazujúc na dohodu medzi Tureckom a Európskou úniou z roku 2016, na základe ktorej Ankara súhlasila, že pomôže obmedziť migráciu do Európy. Brusel recipročne súhlasil so zaslaním finančnej pomoci pre sýrskych migrantov v Turecku.Erdogan sa vyhráža, žedo Európy pre týchto migrantov. Zároveň kritizuje EÚ, že v tejto súvislosti neposkytuje jeho krajine dostatočnú finančnú podporu.