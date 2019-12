V roku 2019 Čína a USA zvyšovali a rušili clá, sankcie EÚ Turecku

Koláž protekcionizmus vo svete 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) – TASR prináša výberovú chronológiu protekcionizmu vo svetovom obchode v roku 2019:- Americká delegácia pricestovala do Pekingu na prvé rozhovory od dohody prezidentov Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga o 90-dňovom prímerí v obchodnej vojne z roku 2018.- Európska komisia oznámila prijatie ochranných opatrení proti nadmerným dovozom ryže z Kambodže a Mjanmarska. Vyšetrovanie potvrdilo, že došlo k značnému nárastu dovozu ryže odrody indica z Kambodže a Mjanmarska do Európskej únie, čo európskym producentom spôsobovalo hospodárske škody. EÚ preto rozhodla o opätovnom zavedení dovozných ciel, ktoré sa budú počas obdobia troch rokov postupne znižovať.- USA odložili zvýšenie dovozných ciel na čínsky tovar, ktoré malo začať platiť od marca, uviedol Donald Trump po skončení obchodných rokovaní čínskej a americkej delegácie vo Washingtone. Washington plánoval zvýšiť dovozné clá na čínsky tovar v celkovej sume 200 miliárd USD od 1. marca. Na marcovom termíne sa dohodli prezidenti Trump a Si Ťin-pching v decembri 2018. Vtedy uzatvorili 3-mesačné- Volkswagen nemohol kúpiť podiel v ruskej automobilke GAZ, nakoľko ruská firma je na sankčnom zozname USA. Rokovania o prevzatí podielu sa zastavili. V apríli USA uvalili na firmu sankcie, podobne ako na hlinikárenský koncern Rusal, jeho materskú firmu En+ a iné podniky pod kontrolou niekoľkých oligarchov. Dôvodom podľa USA bolo- Čína schválila zákon o zahraničných investíciách. Tento krok sa považoval za zmierlivé gesto v prebiehajúcej obchodnej vojne Číny a USA. Zákon garantuje vytvorenie rovnakých podmienok pre domáce aj zahraničné podniky. Zákon tiež zrušil obmedzenie transferu technológií zo zahraničia pre partnerské čínske spoločnosti a zakázaldo podnikania. Odborníci považovali zákon za signál pre USA aj pre Európu, že Peking podnikol ďalšie kroky na otvorenie trhu.- Obchodná vojna Donalda Trumpa stála v roku 2018 americkú ekonomiku 7,8 miliardy USD. To je suma straty z hrubého domáceho produktu podľa ekonómov z popredných amerických univerzít. Tvrdia, že dovoz z krajín, proti ktorým boli sankcie namierené, klesol o 31,5 %, zatiaľ čo vývoz z USA na tamojšie trhy sa znížil o 11 %. Zistili tiež, že ročné straty spotrebiteľov a výrobcov v dôsledku vyšších nákladov na dovoz predstavovali 68,8 miliardy USD.- EK zverejnila zoznam produktov z USA od včelieho vosku až po automobilové súčiastky, na ktoré sa budú vzťahovať odvetné clá v rámci sporu o dotácie pre výrobcov lietadiel na oboch stranách Atlantiku. USA a EÚ viedli približne 15 rokov spor na pôde Svetovej obchodnej organizácie o dotácie poskytnuté americkému výrobcovi lietadiel Boeing a jeho európskemu konkurentovi Airbus. Na zoznam produktov, ktorým hrozia clá v EÚ v sume 20 miliárd USD, sa dostali aj ryby, tabak, kufre, uteráky, lietadlá, vrtuľníky, traktory alebo herné konzoly.- D. Trump oznámil, že USA od 10. mája zvýšia clo na tovar z Číny z 10 na 25 percent. Týkalo sa to tovarov v objeme 200 miliárd dolárov. Trump pohrozil, že USAzavedú 25-percentné clo aj na čínske výrobky v objeme 325 miliárd dolárov, ktoré zatiaľ clu nepodliehali.- Obchodný spor medzi Čínou a USA sa dostal do ďalšej fázy, keď ako odvetu na americké zvýšenie ciel na čínske tovary pekinské ministerstvo obchodu zvýšilo od polnoci miestneho času clá na americké tovary o 60 miliárd USD. Na jednotlivé tovary sankčné clo dosiahlo 25 %. Nové clo sa vzťahuje na 5140 druhov tovaru.- Skupina viac ako 600 amerických spoločností, vrátane Walmartu a Targetu vyzvala v liste prezidenta Trumpa, aby vyriešil obchodný spor s Čínou. Uviedli, že clá poškodzujú americké podniky a spotrebiteľov. Tento list bol krokom národnej kampane proti clám, ktorú podporuje viac ako 150 obchodných skupín, od zástupcov farmárov, cez výrobcov, maloobchodníkov až po technologický priemysel.- EÚ rozhodla o zavedení sankcií voči Turecku za jeho ťažbu zemného plynu vo výlučnej ekonomickej zóne Cypru, ktorý je jej členskou krajinou. Únia uviedla, že vzhľadom naprerušila rokovania o dohode o leteckej doprave a vyzvala Európsku investičnú banku, abysvoje pôžičky tejto krajine.- Trump zvýšil v obchodnom spore s Čínou tlak na Peking, keď oznámil, že USA s platnosťou od 1. septembra zavedú dodatočné clá na zvyšný čínsky tovar v celkovej sume 300 miliárd USD.- Trump ohlásil dohodu na zvýšenie exportu hovädzieho mäsa do EÚ. Dohoda by mala takmer strojnásobiť bezcolný vývoz hovädzieho mäsa z USA do EÚ na 420 miliónov USD zo 150 miliónov USD. Dohoda prišla v čase, keď na poľnohospodárstvo v USA má negatívny vplyv obchodná vojna s Čínou.- Japonská vláda schválila odstránenie Južnej Kórey z tzv.krajín s preferenčným obchodným štatútom. Tento krok zhoršil vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré poškodil spor o kompenzácie za nútené práce počas druhej svetovej vojny. Japonsko začiatkom júla zaviedlo kontroly na vývoz troch materiálov používaných pri výrobe čipov a smartfónov. V Japonsku viac ako 200 položiek podlieha kontrole exportu. Južná Kórea sľúbilareakciu na rozhodnutie Japonska.- Čína zastavila dovoz poľnohospodárskych produktov z USA. Obchodná vojna s Čínou výrazne zasiahla amerických farmárov. Preto Trump nariadil balík pomoci pre farmárov, ktorých sa to týka, v celkovej výške 16 miliárd USD.- EK oznámila, že sa rozhodla predĺžiť antidumpingové opatrenia na dovoz bicyklov z Číny o ďalších päť rokov. Opatrenia sa vzťahovali aj na bicykle dovážané z Indonézie, Malajzie, Srí Lanky, Tuniska, Kambodže, Pakistanu a Filipín.- Na obidvoch stranách - USA a Čína - začali platiť ohlásené sankčné clá. USA s účinnosťou od 1. septembra zaviedli 15-percentné clo na čínsky tovar v sume viac ako 100 miliárd USD, na čo Čína zareagovala odvetnými clami v rozpätí 5 % až 10 % na americký dovoz v hodnote 75 miliárd USD.- Čína oznámila, že udelí výnimku na clá 16 kategóriám výrobkov z USA. Peking sa rozhodol urobiť tento krok pred začiatkom nového kola obchodných rozhovorov. Zverejnil dva zoznamy amerického tovaru, ktorý bude oslobodený od ciel vo výške 25 % zavedených v roku 2018.- USA zrušili clá na vyše 400 čínskych produktov. Trump ďalej oznámil, že USA získali na clách uvalených na čínske produkty miliardy dolárov, podľa jeho slov čoskoro suma dosiahne 100 miliárd USD.- Svetová obchodná organizácia povolila USA uvaliť dovozné clá na tovary z EÚ v sume 7,5 miliardy USD za nelegálne dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Washington ohlásil nové clá na import produktov z EÚ. Od 18. októbra platí na dovoz lietadiel dodatočné clo vo výške 10 %, na mnohé ďalšie tovary platí clo vo výške 25 %.- USA dali na čiernu listinu skupinu čínskych technologických firiem, ktoré vyvíjajú rozpoznávanie tváre a iné technológie umelej inteligencie. Washington ako dôvod uviedol, že technológie týchto spoločností sa využívajú na útlak moslimských menšín v Číne. Peking 8. októbra vyzval Washington, aby zrušil sankcie voči čínskym firmám.- Ministri zahraničných vecí EÚ podpísali právny rámec umožňujúci EÚ ukladať Turecku sankcie pre jeho prieskumné vrty a ťažbu plynu v blízkosti pobrežia Cypru, členského štátu EÚ. Aktivity Turecka vo východnom Stredomorí považuje EÚ za nezákonné.- Čína zruší clá na časť dovozu sóje a bravčového mäsa z USA. Krajina v júli 2018 uvalila clá na sójové bôby a bravčové mäso z USA vo výške 25 % ako odvetu za americké clá na čínske produkty. Peking neskôr clá na sóju zvýšil na 33 %. Clá na bravčové od začiatku obchodného sporu v apríli 2018 stúpli trikrát z pôvodných 12 na 72 % do septembra tohto roka.- Spojené štáty a Čína dosiahli prvú fázu dohody o obchode. To by malo zmierniť spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, ktorý ohrozuje aj globálne hospodárstvo. Dohoda zahŕňa aj zrušenie niektorých ciel.- Americký Kongres schválil sankcie proti projektu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý je tesne pred dokončením. Zákon, ktorý umožňuje sankcie proti firmám podieľajúcim sa na projekte plynovodu, veľkou väčšinou odobril aj Senát. Snemovňa reprezentantov legislatívny balík schválila už 11. decembra.