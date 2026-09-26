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26. septembra 2026
Nemecké médiá spájajú plánovaný útok pri Prešove s ruskou GRU. Opozícia žiada Fica o vysvetlenie
Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s ruskou rozviedkou. Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec
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26.9.2026 (SITA.sk) - Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s ruskou rozviedkou.
Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácii bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spája ju aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila.
Podľa poslanca Valáška je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom, a nie od predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Zároveň je podľa neho neprijateľné aj to, že doposiaľ nebola k prípadu plánovaného podpaľačského útoku na fabriku pri Prešove zvolaná bezpečnostná rada.
„Ak naozaj Robert Fico zámerne zamlčiava, že za útokom môže stáť Ruská federácia, úplne rezignoval na ochranu a obranu Slovenska v záujme udržania si priazne nepriateľského ruského režimu,“ vyhlásil Valášek. Súčasne vyzval premiéra, aby sa bezodkladne verejne vyjadril k týmto závažným zisteniam.
„V prípade potvrdenia ruskej stopy žiadame okamžité vyvodenie zodpovednosti voči Ruskej federácii, najmä vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím,“ doplnil poslanec s tým, že ak sa tak nestane a Rusku sa jedného dňa podarí vykonať sabotáž, bude to podľa neho aj kvôli Ficovi.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová rovnako vyzýva premiéra, aby okamžite zvolal Bezpečnostnú radu SR. Informácie nemeckých médií, podľa ktorých tím ruskej vojenskej rozviedky GRU operoval zo Slovenska, sú podľa nej mimoriadne závažné. „Robert Fico nemôže mlčať. Ak z územia Slovenska operovala skupina ruskej vojenskej rozviedky, ktorá pripravovala sabotážne útoky v Európe, premiér musí okamžite zvolať bezpečnostnú radu a verejnosti tieto mimoriadne znepokojujúce okolnosti vysvetliť,“ zdôraznila Remišová.
Obzvlášť znepokojujúce podľa nej je, že vinou kolaborantskej politiky Ficovej vlády sa zo Slovenska stáva brloh ruských teroristických a sabotážnych skupín. „Kým naša vláda siete ruských agentov aktívne rozkladala, zatýkala ľudí pracujúcich pre ruské tajné služby a vyhosťovala závadových členov ruskej diplomatickej misie, Fico sa chodí Putinovi klaňať. A toto je jedným z prirodzených následkov,“ uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Nemecké médiá spájajú plánovaný útok pri Prešove s ruskou GRU. Opozícia žiada Fica o vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecké médiá spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky GRU a slovenský premiér mlčí. Upozornil na to poslanec Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ten uvádza, že dvaja páchatelia z Bulharska, ktorých zadržali pre podpaľačský útok z 3. septembra v Mníchove, boli súčasťou skupiny, ktorá je napojená na ruskú rozviedku. Nemecký denník na základe informácii bezpečnostných služieb tvrdí, že skupina mala pôsobiť zo Slovenska a spája ju aj s plánovaným podpaľačským útokom na závod na výrobu dronov pri Prešove, ktorý polícia prekazila.
Valášek žiada vysvetlenie od premiéra
Podľa poslanca Valáška je neprijateľné, že sa Slováci informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensko dozvedajú takýmto spôsobom, a nie od predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Zároveň je podľa neho neprijateľné aj to, že doposiaľ nebola k prípadu plánovaného podpaľačského útoku na fabriku pri Prešove zvolaná bezpečnostná rada.
„Ak naozaj Robert Fico zámerne zamlčiava, že za útokom môže stáť Ruská federácia, úplne rezignoval na ochranu a obranu Slovenska v záujme udržania si priazne nepriateľského ruského režimu,“ vyhlásil Valášek. Súčasne vyzval premiéra, aby sa bezodkladne verejne vyjadril k týmto závažným zisteniam.
Opozícia žiada vyvodenie zodpovednosti
„V prípade potvrdenia ruskej stopy žiadame okamžité vyvodenie zodpovednosti voči Ruskej federácii, najmä vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov pod diplomatickým krytím,“ doplnil poslanec s tým, že ak sa tak nestane a Rusku sa jedného dňa podarí vykonať sabotáž, bude to podľa neho aj kvôli Ficovi.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová rovnako vyzýva premiéra, aby okamžite zvolal Bezpečnostnú radu SR. Informácie nemeckých médií, podľa ktorých tím ruskej vojenskej rozviedky GRU operoval zo Slovenska, sú podľa nej mimoriadne závažné. „Robert Fico nemôže mlčať. Ak z územia Slovenska operovala skupina ruskej vojenskej rozviedky, ktorá pripravovala sabotážne útoky v Európe, premiér musí okamžite zvolať bezpečnostnú radu a verejnosti tieto mimoriadne znepokojujúce okolnosti vysvetliť,“ zdôraznila Remišová.
Obzvlášť znepokojujúce podľa nej je, že vinou kolaborantskej politiky Ficovej vlády sa zo Slovenska stáva brloh ruských teroristických a sabotážnych skupín. „Kým naša vláda siete ruských agentov aktívne rozkladala, zatýkala ľudí pracujúcich pre ruské tajné služby a vyhosťovala závadových členov ruskej diplomatickej misie, Fico sa chodí Putinovi klaňať. A toto je jedným z prirodzených následkov,“ uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Nemecké médiá spájajú plánovaný útok pri Prešove s ruskou GRU. Opozícia žiada Fica o vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.
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