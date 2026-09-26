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26. septembra 2026
Spor Trumpa s médiami pokračuje, CNN vyradili z cesty prezidenta do Tennessee
Päť veľkých amerických televízií už tento týždeň na protest proti obmedzovaniu prístupu prerušilo spoločné spravodajské pokrytie. Biely dom nepovolil ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Päť veľkých amerických televízií už tento týždeň na protest proti obmedzovaniu prístupu prerušilo spoločné spravodajské pokrytie.
Biely dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta.
Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS NOW a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe.
Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný.
V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala.
Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Mikea Lindella.
Skupinu novinárov tvorí rotujúci okruh reportérov, ktorí vzhľadom na obmedzený priestor cestujú s prezidentom a poskytujú informácie ostatným médiám.
Začiatkom týždňa ABC, CBS, CNN, Fox a NBC na znak solidarity dočasne prerušili spoločné pokrytie Bieleho domu. „Žiadna administratíva by nemala obmedzovať spravodajskú organizáciu preto, že nesúhlasí s jej informovaním,“ uviedli.
CNN sa k sobotnému rozhodnutiu nevyjadrila a Biely dom na žiadosť AFP o stanovisko nereagoval.
Zdroj: SITA.sk - Spor Trumpa s médiami pokračuje, CNN vyradili z cesty prezidenta do Tennessee © SITA Všetky práva vyhradené.
Biely dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta.
Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS NOW a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe.
Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný.
Protrumpovská stanica
V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala.
Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Mikea Lindella.
Skupinu novinárov tvorí rotujúci okruh reportérov, ktorí vzhľadom na obmedzený priestor cestujú s prezidentom a poskytujú informácie ostatným médiám.
Médiá sa vzbúrili
Začiatkom týždňa ABC, CBS, CNN, Fox a NBC na znak solidarity dočasne prerušili spoločné pokrytie Bieleho domu. „Žiadna administratíva by nemala obmedzovať spravodajskú organizáciu preto, že nesúhlasí s jej informovaním,“ uviedli.
CNN sa k sobotnému rozhodnutiu nevyjadrila a Biely dom na žiadosť AFP o stanovisko nereagoval.
Zdroj: SITA.sk - Spor Trumpa s médiami pokračuje, CNN vyradili z cesty prezidenta do Tennessee © SITA Všetky práva vyhradené.
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