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26. septembra 2026

Spor Trumpa s médiami pokračuje, CNN vyradili z cesty prezidenta do Tennessee


Tagy: Americký prezident Novinári Vylúčenie

Päť veľkých amerických televízií už tento týždeň na protest proti obmedzovaniu prístupu prerušilo spoločné spravodajské pokrytie. Biely dom nepovolil ...



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trump_41165 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Päť veľkých amerických televízií už tento týždeň na protest proti obmedzovaniu prístupu prerušilo spoločné spravodajské pokrytie.


Biely dom nepovolil reportérom CNN cestovať v sobotu s prezidentom Donaldom Trumpom do Tennessee, hoci televízia mala podľa pôvodného rozpisu zastupovať televízne médiá v novinárskej skupine sprevádzajúcej prezidenta.

Trump sa minulý týždeň pokúsil zakázať CNN, MS NOW a Politico vstup do Bieleho domu, pričom ich obvinil z výlučne negatívneho informovania o jeho osobe.

Súd však ich prístup dočasne obnovil s tým, že zákaz je pravdepodobne protiústavný.

Protrumpovská stanica


V piatkovom programe Bieleho domu už CNN ani žiadna zo staníc zaradených do bežnej televíznej rotácie nefigurovala.

Namiesto nich bola uvedená Lindell TV, výrazne protrumpovská stanica podnikateľa a prezidentovho spojenca Mikea Lindella.

Skupinu novinárov tvorí rotujúci okruh reportérov, ktorí vzhľadom na obmedzený priestor cestujú s prezidentom a poskytujú informácie ostatným médiám.

Médiá sa vzbúrili


Začiatkom týždňa ABC, CBS, CNN, Fox a NBC na znak solidarity dočasne prerušili spoločné pokrytie Bieleho domu. „Žiadna administratíva by nemala obmedzovať spravodajskú organizáciu preto, že nesúhlasí s jej informovaním,“ uviedli.

CNN sa k sobotnému rozhodnutiu nevyjadrila a Biely dom na žiadosť AFP o stanovisko nereagoval.


Zdroj: SITA.sk - Spor Trumpa s médiami pokračuje, CNN vyradili z cesty prezidenta do Tennessee © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Novinári Vylúčenie
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