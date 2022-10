Nemecké zariadenie pre utečencov z Ukrajiny pohltil požiar, polícia má podozrenie z podpaľačstva

Potrebujú pomoc a ochranu

Možné podpaľačstvo

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Požiar, ktorý zničil útočisko pre ukrajinských utečencov na nemeckom pobreží Baltského mora, mohol byť podpaľačstvom. Vo štvrtok to naznačila popredná vládna predstaviteľka a varovala, že akýkoľvek druh násilia voči ľuďom utekajúcim pred vojnou nebude tolerovaný.Zariadenie pre utečencov v spolkovej krajine Meklenbursko-Pomoransko zachvátil požiar v stredu večer. Miestna polícia uviedla, že pred plameňmi zachránili 14 obyvateľov a troch zamestnancov. Nikto nebol zranený a utečencov podľa úradov previezli do iných podobných objektov.„Jedna vec musí byť každému jasná. Ľudia utekajúci pred vojnou potrebujú našu ochranu a podporu. Netolerujeme podnecovanie a násilie,“ povedala premiérka spolkovej krajiny Manuela Schwesigová Nemecká agentúra dpa uviedla, že polícia, ktorá vyšetruje príčinu požiaru, preveruje i možné podpaľačstvo. V pondelok polícia prijala oznámenie o graffiti zobrazujúcom nacistický hákový kríž vo vstupnej časti zariadenia pre ukrajinských utečencov. Zatiaľ podľa polície nie je známe, či to súviselo s požiarom.Do Nemecka utieklo pred vojnou viac ako milión Ukrajincov, väčšinou ženy a deti. Utečencov spočiatku vítali srdečne a mnohé nemecké rodiny otvorili svoje domovy, aby im poskytli prístrešie. Hlasná menšina však vyjadruje nepriateľstvo voči nim a iným cudzincom prichádzajúcim do Nemecka.