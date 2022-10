Nemecko vycvičí brigádu 5-tisíc ukrajinských vojakov. Taktika spálenej zeme Rusku nepomôže vyhrať vojnu, odkázal Scholz

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecko vycvičí v rámci misie Európskej únie (EÚ) brigádu do päťtisíc ukrajinských vojakov. Nemeckým poslancom to povedal kancelár Olaf Scholz s tým, že jeden zo štábov výcvikovej misie bude v Nemecku. Berlín týmto podľa neho zdôrazňuje „pripravenosť podieľať sa na dlhodobom budovaní silných ukrajinských ozbrojených síl ruka v ruke s našimi partnermi“.EÚ schválila misiu v pondelok, s tým, že jej prvotné trvanie je dva roky. Jej bezprostredným cieľom je vycvičiť asi 15-tisíc vojakov, najmä v Poľsku a Nemecku. Mala by odštartovať do polovice novembra.Scholz tiež poslancom povedal, že taktika „spálenej zeme“ nepomôže Rusku vyhrať vojnu na Ukrajine. Zároveň zdôraznil, že úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo sú vojnové zločiny.„Len posilňujú odhodlanie a pevnú moc Ukrajiny a jej partnerov,“ povedal Scholz a dodal, že „ruský bombový a raketový teror je v konečnom dôsledku aktom zúfalstva, rovnako ako mobilizácia ruských mužov do vojny“.