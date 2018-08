Nemecké železničiarske odbory žiadajú osobné kamery pre sprievodcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Frankfurt nad Mohanom 12. augusta (TASR) - Odbory nemeckých železníc Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) žiadajú spoločnosť Deutsche Bahn, aby otestovala osobné kamery pre sprievodcov. Ak by bol test úspešný, odbory budú chcieť plošné zavedenie takýchto kamier, takzvaných bodycams, na všetkých vnútroštátnych trasách.povedal viceprezident EVG Klaus-Dieter Hommel pre agentúru DPA,Odbory navrhujú pre pilotný projekt regionálne linky v Severnom Porýní-Vestfálsku, kde sa stalo mimoriadne veľa útokov.Cestujúci opakovane napádajú pracovníkov železníc, napríklad vtedy, keď cestujú bez platného lístka. Kamery umiestnené na tele sprievodcu by mohli zabezpečiť určitý odstup a mohli by prispieť aj pri objasnení výtržností.Deutsche Bahn už vlani spustila podobný pilotný projekt, ktorý sa týkal bezpečnostného personálu. Podľa Hommela boli výsledky pozitívne.Potvrdil to aj berlínsky úrad pre ochranu údajov. Kamery však nezvýšili bezpečnosť cestujúcich ani nezabránili priestupkom voči pravidlám alebo majetkovým škodám.