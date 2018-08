Záujemcovia o nezištnú pomoc sa môžu hlásiť na Týždeň dobrovoľníctva

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) – Bratislavčania, ktorí by sa chceli zapojiť do tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva, sa už môžu prihlasovať. Jeho štvrtý ročník je naplánovaný od 15. do 22. septembra a záujemcovia si už teraz môžu vybrať, komu a ako by mohli v danom čase nezištne pomôcť.Program "dobrých skutkov" je zverejnený na webovej stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk, kde si stačí vybrať z ponuky pre Bratislavský kraj.vysvetľuje šéfka Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Gabriela Podmaková.V rámci celého Týždňa dobrovoľníctva je na výber viacero dobrovoľníckych aktivít, pričom nie sú potrebné žiadne špeciálne schopnosti či zručnosti. Podľa organizátorov stačí iba chuť pomáhať.približuje Podmaková.V Bratislave odštartuje podujatie Trhom dobrovoľníctva v Starej tržnici. Ten má prepojiť tých, ktorí chcú pomáhať, priamo s tými, ktorí pomoc potrebujú. Svoje brány bude mať otvorené 15. septembra od 10.00 do 15.00 h.podotýka Podmaková.V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva na celom Slovensku zapojilo 4535 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali druhým 10.904,5 dobrovoľníckej hodiny bez nároku na odmenu.