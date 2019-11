Nemeckí farmári protestovali proti novým environmentálnym opatreniam

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Berlín 26. novembra (TASR) - Tisíce nespokojných farmárov prišli v utorok na traktoroch pred Brandenburskú bránu v Berlíne, aby tam vyjadrili svoj nesúhlas s novými ekologickými opatreniami vlády, ktoré považujú za hrozbu pre svoje živobytie. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa agentúry ide o doteraz najväčšiu demonštráciu nespokojnosti so zmenami poľnohospodárskej politiky, ktoré prijala ešte v septembri vláda kancelárky Angely Merkelovej.hlásal podľa AFP transparent na jednom z traktorov. Na inom sa zasa účastník protestu politikov pýtal, či vedia, "kto ich kŕmi".Nové vládne opatrenia rátajú okrem iného s obmedzeniami používania hnojív v snahe riešiť problém znečisťovania podzemných vôd dusičnanmi, ako aj so zákazom herbicídu glyfosát do roku 2023.Rozhnevaní poľnohospodári tvrdia, že dané opatrenia na ochranu prírody sú príliš radikálne a ohrozujú prežitie ich fariem.Miestna polícia informovala, že v súvislosti s protestom prišlo do Berlína 5000 traktorov, ktoré na niektorých cestách vytvorili až 20-kilometrové kolóny. Organizátori ohlásili, že na demonštrácii sa zúčastnilo až 8500 traktorov. Konvoj nespokojných farmárov spôsobil značné obmedzenia dopravy v celej vládnej štvrti.Ako pripomína AFP, podobné demonštrácie poľnohospodárov sa konali aj vo Francúzsku a Holandsku.