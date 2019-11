Poslanci v závere dňa prerokovali návrhy z dielne ministerstva dopravy

Na snímke poslanci NR SR počas hlasovania na rokovaní 53. schôdze parlamentu 26. novembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 26. novembra (TASR) - Na Slovensku by sa mal zaviesť verejný dopravca vykonávajúci pravidelnú vnútroštátnu verejnú osobnú lodnú dopravu. Počíta s tým návrh zákona o vnútrozemskej plavbe z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý stihli poslanci prerokovať v závere prvého rokovacieho dňa 53. schôdze parlamentu. Okrem tohto zákona stihli poslanci prerokovať aj vládny návrh na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Stať sa ním má Peter Helexa. Taktiež začali rokovať o návrhu zákona o pozemkových úporavách z dielne ministerstva pôdohospodárstva.Zámerom návrhu o vnútrozemskej plavbe je ustanoviť zavedenie výkonov vo verejnom záujme vo verejnej osobnej lodnej doprave a v tej súvislosti aj zaviesť verejného dopravcu. Právna norma počíta aj s rozšírením osobitných povinností pre verejného dopravcu, ustanovením oprávnení dopravcu voči cestujúcim, ale aj s doplnením povinností cestujúceho v osobnej lodnej doprave.Objednávateľom by malo byť ministerstvo, ktoré si na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objedná u licencovaného verejného dopravcu dopravnú službu v pravidelnej vnútroštátnej verejnej osobnej lodnej doprave. Poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme sa zabezpečí zmluvou o dopravných službách.V závere rokovania predložil v pléne pozmeňujúci návrh Jaroslav Baška (Smer-SD). Priblížil, že vzišiel z rokovania samosprávnych krajov. Jeho návrh má umožniť obciam objednať si dopravné služby prostredníctvom vozidiel s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane šoféra. Teda ide o objednanie dopravy menšími automobilmi, ak nie je dostatočne zabezpečená dopravná obslužnosť územia pravidelnou dopravou ani železničnou dopravou. Musí sa zároveň preukázať, že je to ekonomicky výhodnejšie ako objednanie autobusu alebo autokaru. "vysvetlil Baška.Poslanci budú v stredu (27. 11.) pokračovať rokovaním o novelách z dielne Ministerstva financií SR. Na rad príde návrh zákona na zvýšenie bankového odvodu na dvojnásobok na 0,4 %, pričom sa nezruší a bude platiť naďalej. Následne sa bude plénum zaoberať návrhom uznesenia skupiny poslancov za vládnu SNS k procesu pristúpenia Európskej únie k Istanbulskému dohovoru.