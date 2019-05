Nemeckí prokurátori žiadajú doživotie pre vraha stovky pacientov

Na archívnej snímke bývalý ošetrovateľ Niels Högel, obžalovaný z viacnásobnej vraždy a pokusu o vraždu pacientov, si zakrýva tvár na súde v nemeckom Oldenburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oldenburg 16. mája (TASR) - Nemeckí prokurátori žiadajú, aby bol bývalý ošetrovateľ Niels Högel (42) odsúdený na doživotie. Vyplýva to z ich štvrtkového vyjadrenia na súde v meste Oldenburg. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Högel, ktorý je v Nemecku považovaný za najväčšieho povojnového sériového vraha za usmrtenie približne stovky svojich pacientov, sa priznal k tomu, že pacientom podával nadmerné dávky liekov, aby ich následne mohol oživovať na poslednú chvíľu. Často sa mu to však nepodarilo.Momentálne si vo väznici odpykáva už jeden doživotný trest, ktorý mu udelili v roku 2015 za usmrtenie šiestich pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti v dolnosaskom meste Delmenhorst.Bývalý ošetrovateľ zabíjal aj v Oldenburgu. Zatiaľ čo v Delmenhorste mal celkovo usmrtiť 64 ľudí, v Oldenburgu to bolo ďalších 36.