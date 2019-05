Z. Aufrichtová: V parkovacej politike Bratislavy chýbajú rizikové veci

Zuzana Aufrichtová, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) – Dopracovanie spôsobu vstupu mestských častí do celomestskej parkovacej politiky v Bratislave, ale aj prípadného výstupu z nej, presné zachytenie určovania parkovacích zón zo strany samospráv či prehodnotenie prerozdelenia výnosov medzi mesto a mestské časti, aj to sú podľa starostky bratislavského Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej rizikové veci, ktoré treba v súvislosti s plánovaným zavedením celomestských pravidiel parkovania na území hlavného mesta doriešiť a dopracovať.uviedla na štvrtkovom brífingu Aufrichtová.Za nedoriešené, a pritom dôležité časti považuje aj prehodnotenie percentuálneho prerozdelenia výnosov medzi mesto a mestské časti. Aktuálne navrhované prerozdelenie je podľa nej pre mnohé samosprávy nevýhodné, obzvlášť pre Staré Mesto, ktoré je centrálnou a tranzitnou časťou mesta.Za rizikové a nemenej dôležité považuje tiež dopracovanie spôsobu pre mestské časti, ako sa do parkovacej politiky vstupuje a tiež z nej vystupuje. "podotkla Aufrichtová.Šéfka staromestskej samosprávy zároveň rešpektuje rozhodnutie staromestských poslancov, ktorí na utorkovom (14. 5.) mimoriadnom rokovaní neodsúhlasili mestský návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k parkovacej politike a návrh k dodatku štatútu hlavného mesta. Tí predložené materiály nepovažujú za dostatočné a žiadajú ich dopracovanie.dodala Aufrichtová.Bratislavský magistrát pre TASR uviedol, že schváliť podobu parkovacej politiky, ktorá nič nevyrieši, si Bratislava nemôže dovoliť. Mesto podľa neho už premárnilo odkladaním problému s parkovaním celé roky. "Vnímame, že s poslancami miestnych zastupiteľstiev (aj tých, kde parkovacia politika neprešla) sa zhodujeme na potrebe zavedenia parkovacej politiky, naše názory sa líšia pri niektorých jej detailoch," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Nájsť kompromis medzi návrhmi, ktoré parkovaciu politiku ešte zlepšia a ktoré ju už v praxi robia nefunkčnou, nebude podľa jeho slov ľahké. Magistrát chce preto ešte viac vysvetľovať, argumentovať a predkladať aj ďalšie fakty.Spustenie parkovacej politiky v Bratislave sa v prvých zónach očakáva od roka 2021. Magistrát v apríli zverejnil návrh, podľa ktorého sa má v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok. Mesto pripúšťa, že sa návrh cien a podmienok parkovacej politiky môže ešte zmeniť.Plánovanú parkovaciu politiku momentálne pripomienkujú mestské časti a od 22. mája bude návrh všeobecne záväzného nariadenia môcť počas desiatich dní oficiálne pripomienkovať aj verejnosť. O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci.