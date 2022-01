Nemeckí tréneri spoznali trest za falošné potvrdenia o očkovaní, poškvrnili svoju funkciu

Poškvrnili funkciu vzoru

Po prevalení kauzy odstúpili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Už bývalý tréner nemeckého futbalového klubu Werder Brémy Markus Anfang a jeho vtedajší asistent Florian Junge dostali od disciplinárky Nemeckého futbalového zväzu (DFB) dištanc za to, že ešte v roku 2021 si zaistili falošné potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.Anfang nesmie vo futbale zastávať žiadnu pozíciu po dobu jedného roka a musí zaplatiť pokutu 20-tisíc eur, Junge obišiel so zákazom činnosti na 10 mesiacov a pokutou 3-tisíc eur."Markus Anfang a Florian Junge významne poškvrnili funkciu vzoru, ktorým by tréneri mali byť," uvádza sa v stanovisku DFB.Spomenutá dvojica použila falošné potvrdenia, aby nemusela podstupovať pravidelné testovanie nariadená vedením II. bundesligy, a tiež ho prezentovali zdravotníckym úradom, aby po kontakte s osobou nakazenou koronavírusom nemuseli ísť do karantény.Kauza sa prevalila v novembri 2021, obaja spomenutí muži potom odstúpili zo svojich funkcií. Anfang s Jungem priznali vinu a súčasťou toho bude od júna 2022 podmienečný odklad zákazu. Od úvodu ročníka 2022/2023 majú šancu nájsť si nového zamestnávateľa.Aktuálne je v Nemecku potrebné potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19 na to, aby osoby mohli vstúpiť do reštaurácií či ďalších verejných priestorov.