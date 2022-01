Federálny pohár v basketbale žien budú hostiť Piešťany, na zápasy pustia aj určitý počet divákov

Cieľom je hladký priebeh podujatia

Krajiny budú zastupovať po štyri tímy

27.1.2022 (Webnoviny.sk) - Napriek zhoršujúcej sa pandemickej situácii na Slovensku a Česku sa v druhej polovici nasledujúceho týždňa uskutoční turnaj o Federálny pohár 2021/2022 v basketbale žien.Hostiť ho budú Piešťany a aktuálne platí, že v režime OP bude môcť jednotlivé súboje sledovať 250 divákov. Informácie priniesol oficiálny web klubu Piešťanské Čajky, ktorý podujatie organizuje."Sme radi, že na oboch stranách je stále záujem zrealizovať Federálny pohár žien napriek tomu, že sa v niektorých tímoch komplikuje situácia. Veríme, že sa všetkým účastníkom budú vyhýbať zdravotné problémy a budú sa môcť v Piešťanoch predstaviť. Z pohľadu organizátora turnaja vynaložíme maximum úsilia pre zdarný a hladký priebeh podujatia a veríme, že si všetci spoločne užijeme tento basketbalový sviatok,“ uviedol športový manažér piešťanského klubu Tomáš Horký.Slovensko aj Česko by na turnaji mali zastupovať po štyri tímy. Na domácej strane to budú štyri najvyššie umiestnené kluby v extraligovej tabuľke po základnej časti - Ružomberok, Piešťany, Košice a Banská Bystrica.Za Česko by to mali byť tímy KP Brno, Hradec Králové a Slovanka Praha, štvrtý český účastník vzíde z tria Slávia Praha, Chomutov a Brandýs nad Labem.V piatok 4. februára sa v Piešťanoch uskutočnia štyri súboje medzi slovenskými a českými klubmi. Na sobotu sú naplánované semifinálové zápasy v skupinách o 1. - 4. miesto a 5. - 8. miesto. V nedeľu 6.2. sa uskutočnia súboje o 1., 3., 5. a 7. priečku.