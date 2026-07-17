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17. júla 2026

Nemeckí vojaci sa prvýkrát zapoja do francúzskeho jadrového cvičenia


Tagy: európska bezpečnosť francúzsko-nemecké vzťahy Jadrové zbrane Vojenské cvičenia

Nemecko a Francúzsko chcú posilniť spoluprácu v oblasti jadrového odstrašenia. Nemeckí vojaci by sa mali na jeseň po prvý raz zúčastniť na francúzskom jadrovom cvičení Poker. Nemeckí vojaci sa na ...



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germany_france_76946 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Nemecko a Francúzsko chcú posilniť spoluprácu v oblasti jadrového odstrašenia. Nemeckí vojaci by sa mali na jeseň po prvý raz zúčastniť na francúzskom jadrovom cvičení Poker.


Nemeckí vojaci sa na jeseň prvýkrát zapoja do francúzskeho jadrového cvičenia Poker. Ako referuje web Politico, podľa nemenovaného predstaviteľa nemeckej vlády má ísť o významný krok k prehĺbeniu francúzsko-nemeckej spolupráce v oblasti jadrového odstrašenia.

Účasť nemeckého personálu by mali potvrdiť nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas piatkového zasadnutia Francúzsko-nemeckej rady pre obranu a bezpečnosť na leteckej základni Nörvenich v Nemecku. Podľa predstaviteľa vlády sa očakáva uzavretie dohôd o spolupráci v oblasti jadrového odstrašenia vrátane účasti nemeckých vojakov na francúzskom cvičení.

Francúzsky prezident Macron už v marci vo významnom prejave oznámil, že viaceré európske krajiny vrátane Nemecka sú pripravené posilniť spoluprácu v oblasti jadrového odstrašenia. Jednou z možností je účasť na cvičení Poker, ktoré simuluje vzdušné jadrové údery, alebo dočasné rozmiestnenie francúzskych stíhačiek Rafale schopných niesť jadrové zbrane.

Predstaviteľ Elyzejského paláca naznačil, že Paríž a Berlín tento týždeň urobia ďalší pokrok v tejto oblasti. Podľa jeho slov bude rok po Macronovom prejave na základni Île-Longue zrejmý významný posun v posilňovaní odstrašenia a prvé konkrétne výsledky budú predstavené už v piatok.

Rokovania sa uskutočňujú v čase, keď viaceré európske krajiny čoraz intenzívnejšie diskutujú o miere svojej závislosti od bezpečnostných záruk Spojených štátov. Podľa nemeckej vlády sú ovplyvnené aj rastúcim tlakom zo strany Číny a neistotou v transatlantických vzťahoch.


Zdroj: SITA.sk - Nemeckí vojaci sa prvýkrát zapoja do francúzskeho jadrového cvičenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť francúzsko-nemecké vzťahy Jadrové zbrane Vojenské cvičenia
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