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17. júla 2026

Väčšina obetí požiaru v bare v Bangkoku zomrela na vdýchnutie dymu


Tagy: Bangkok Obete požiar v Thajsku

Pitvy všetkých 33 obetí tragického požiaru v bangkockom bare ukázali, že väčšina ľudí nezomrela na popáleniny, ale na otravu plynmi vznikajúcimi pri požiari. Úrady zároveň sprísňujú kontroly zábavných ...



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thailand_fire_72594 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Pitvy všetkých 33 obetí tragického požiaru v bangkockom bare ukázali, že väčšina ľudí nezomrela na popáleniny, ale na otravu plynmi vznikajúcimi pri požiari. Úrady zároveň sprísňujú kontroly zábavných podnikov.


Väčšina obetí ničivého požiaru v bangkockom bare Rong Beer Na Lat Phrao zomrela na následky vdýchnutia dymu. Vyplýva to z výsledkov pitiev všetkých 33 obetí, ktoré v piatok zverejnil thajský Ústav súdneho lekárstva.

Podľa jeho riaditeľa Wiroona Supasingsiripreechu 27 ľudí zomrelo na otravu oxidom uhoľnatým a kyanidom po vdýchnutí dymu. Tieto plyny vznikajú pri požiari a po vdýchnutí bránia prenosu kyslíka do krvi. „Ak ich človek vdýchne vo veľkom množstve, môžu spôsobiť smrť do štyroch minút,“ uviedol pre agentúru AFP. Zvyšných šesť obetí zomrelo neskôr v nemocnici na následky rozsiahlych popálenín.

Požiar zachvátil obľúbený bar a reštauráciu v nedeľu večer a veľmi rýchlo sa rozšíril po celom objekte. Bilancia nešťastia zostáva na úrovni 33 mŕtvych a 77 zranených. Majiteľa podniku po požiari prijali na jednotke intenzívnej starostlivosti, nie je však známe, či je ešte hospitalizovaný.

Vyšetrovatelia vo štvrtok oznámili, že našli dôkazy o tom, že podnik využíval vysokonapäťové elektrické zariadenia bez potrebného povolenia, čo mohlo prispieť k vzniku požiaru. Odborník na bezpečnosť budov už skôr uviedol, že bar zrejme nespĺňal bezpečnostné požiadavky potrebné pre veľké návštevnícke kapacity a koncertné podujatia.

Po tragédii polícia a vedenie Bangkoku oznámili kontroly tisícok zábavných podnikov v hlavnom meste počas najbližšieho mesiaca. Úrady už nariadili dočasné zatvorenie troch barov, ktoré nespĺňali bezpečnostné normy. Thajsko dlhodobo čelí kritike za nedostatočné bezpečnostné opatrenia v baroch a nočných kluboch.


Zdroj: SITA.sk - Väčšina obetí požiaru v bare v Bangkoku zomrela na vdýchnutie dymu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bangkok Obete požiar v Thajsku
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