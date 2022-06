Nemeckí vyšetrovatelia si posvietia na nezdarenú evakuáciu z Afganistanu, napospas Talibanu tam nechali tisícky ľudí

Tím prešetrí pochybenia

Úrady zlyhali na plnej čiare

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký parlament zriadi výbor na vyšetrovanie vlaňajšej evakuačnej misie z Afganistanu a vyšetrovaciu komisiu, ktorá sa bude venovať pôsobeniu Nemecka v krajine.Poprední poslanci z koaličných strán aj z opozičného bloku CDU-CSU v spoločnom vyhlásení uviedli, že oba výbory vzniknú ešte pred začiatkom letných parlamentných prázdnin na budúci mesiac.Označili to pritom za „silný signál“, že vláda a opozícia sa na tomto kroku dohodli, a uviedli, že cieľom oboch výborov je poučiť sa do budúcnosti.Nemecko malo do minuloročného stiahnutia sa z Afganistanu v tamojšej misii vedenej NATO druhý najväčší kontingent a roky dozeralo na bezpečnosť a výcvik na severe krajiny. Po tom, ako sa hnutie Taliban zmocnilo Kábulu, Nemecko evakuovalo svojimi vojenskými letmi viac ako 5 300 ľudí.Oveľa viac ľudí, ako Berlín sľúbil, však zostalo tam. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí pracuje na sprostredkovaní väčšieho počtu odchodov rôznymi trasami a úrady uvádzajú, že v posledných týždňoch do Nemecka cez Pakistan priviezli približne 200 Afgancov týždenne.