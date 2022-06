Rusko nezatvára podľa Peskova okno do Európy, USA prilievajú olej do ohňa

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že vzťahy medzi Ruskom a Západom po invázii na Ukrajinu ochladli na minimum, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že Moskva neplánuje „zatvoriť okno do Európy“. Referuje o tom spravodajský web BBC.Spomenutú frázu „okno do Európy“ kedysi použil ruský cár Peter Veľký, ktorý vládol viac ako 40 rokov až do roku 1725 a na budúci týždeň bude 350. výročie jeho narodenia.Rusko kritizovalo rozhodnutie USA vyzbrojiť Ukrajinu pokročilejšími delostreleckými systémami a obvinilo Washington z „prilievania oleja do ohňa“. Moskva však sebavedomo tvrdí, že to nezmení priebeh vojny. „Pumpovanie zbraní na Ukrajinu nemení parametre tejto špeciálnej operácie,“ povedal Peskov a dodal: „Jej ciele budú dosiahnuté, ale Ukrajine to prinesie viac utrpenia.“Urputné boje momentálne trvajú predovšetkým v Donbase na východe Ukrajiny. Ukrajinské úrady uznali, že Rusko má pod kontrolou 80 percent Sjevjerodonecka. Toto mesto i susedný Lysyčansk, ktoré sú najvýchodnejšie mestá pod kontrolou Ukrajiny, už niekoľko týždňov čelia ťažkému ruskému ostreľovaniu.