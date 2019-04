Nemeckí Zelení žiadajú skončiť s autami so spaľovacími motormi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 8. apríla (TASR) - Nemeckí Zelení žiadajú, aby sa od roku 2030 prestali zaraďovať do cestnej premávky osobné autá so spaľovacími motormi. Automobilový priemysel varuje, že potom budú chýbať výrobcom peniaze na investície.Požiadavku vyslovil šéf frakcie Zelených v spolkovom parlamente Anton Hofreiter.napísal vo svojich tézach. Informoval o tom denník Süddeutsche Zeitung. Poslanec dodal, že na dosiahnutie cieľov ochrany klímy treba urobiť „veľké rozhodnutie“.V automobilovom odvetví sa požiadavka Zelených posudzuje kriticky. Prezident Združenia automobilového priemyslu Bernhard Mattes varoval pred. Odvetvie by prišlo o zdroj potrebných peňazí pre nové technológie.