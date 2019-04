Prvý ročník podujatia Onco Games 2019 bude v Šamoríne

Na archívnej snímke atletický štadión v Šamoríne. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov/Šamorín 8. apríla (TASR) – Prešovské občianske združenie Športom k radosti (OZ ŠKR), ktoré sa venuje práci s deťmi po absolvovaní onkologickej liečby, organizuje v spolupráci so svojimi partnermi 1. ročník podujatia Onco Games 2019. Športový areál x-bionic®sphere v Šamoríne bude hostiť deti so svojimi rodičmi a trénermi 7. – 9. mája tohto roku.skonštatovala predsedníčka OZ ŠKR Monika Brillová.Pre deti z celého Slovenska budú v Šamoríne pripravené profesionálne športoviská, kde si medzi sebou zašportujú, zrelaxujú a spoznajú nových priateľov. Budú súťažiť v atletike, futbale, plávaní, stolnom tenise a bowlingu.informovala Brillová.Pripomenula, že po úspechoch na medzinárodnej Onko Olympiáde 2018 vo Varšave v minulom roku nadviazali spoluprácu so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV).vysvetlila Brillová.Podujatie Onco Games 2019 organizuje občianske združenie Športom k radosti Prešov v spolupráci s Nadáciou x-bionic®sphere zo Šamorína a ďalšími partnermi, pod záštitou prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela.