Nemecko bude stáť pri Poľsku, ak ho napadnú wagnerovci z Bieloruska

Dvaja spojenci NATO sú „pripravení“

Wagnerovci v Bielorusku

22.7.2023 (SITA.sk) - Nemecko sa zaviazalo podporiť svojho spojenca v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) Poľsko pri obrane východného krídla aliancie v prípade potenciálneho útoku žoldnierov z Wagnerovej skupiny z územia Bieloruska. Ako referuje spravodajský web CNN, na piatkovej tlačovej konferencii v Prahe to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius. Na otázku, či je Nemecko znepokojené prítomnosťou Wagnerovej skupiny v Bielorusku a vyhliadkou na útok pozdĺž poľských hraníc, odvetil: „Sme všetci spolu, vždy v najužšej koordinácii, nielen keď sa fyzicky stretávame na úrovni ministrov obrany, ale aj inak. Tam, kde naši poľskí priatelia potrebujú podporu, ak dôjde k najhoršiemu, dostanú ju.“ Pistorius dodal, že môže „s istotou povedať“, že dvaja spojenci NATO sú „pripravení“, ak by došlo k útoku.Ruský vodca Vladimir Putin v piatok vzniesol sériu nepodložených obvinení, pričom obvinil Poľsko z plánov „priamo zasiahnuť“ do vojny a „odtrhnúť si“ časti Ukrajiny pre seba, a tiež tvrdil, že Varšava má ambície anektovať časti Bieloruska.Vzhľadom na prítomnosť wagnerovcov v Bielorusku niekoľko lídrov NATO tento týždeň vyzvalo na posilnenie východného krídla aliancie.Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak v utorok oznámil, že Varšava posilní poľské hranice s Bieloruskom o dve dodatočné vojenské brigády, keďže bieloruská armáda a wagnerovci majú spoločné cvičenie v bieloruskej Brestskej oblasti neďaleko poľských hraníc.