Čaputová: Stretnutie s inakosťou je pre mňa vždy stretnutím s mojou identitou (video)

Stretnutie s inakosťou

Ľudská bytosť v celej svojej pestrosti

“ dodala prezidentka. Na záver pripomenula dôležitosť rešpektu, slušnosti a lásky k blížnemu.

22.7.2023 (SITA.sk) - V sobotu budú LGBTI+ ľudia spoločne s ich blízkymi a priateľmi kráčať ulicami miest, aby upozornili na svoje práva a aby si na chvíľu naplno dopriali pocit prijatia a bežného života v akceptácii. Bežného pre nás, ľudí z majority. Napísala to v statuse na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová. „Hovoriť o rešpekte k ľuďom, ktorí sa ničím neprevinili, len sú odlišní, je pre mňa ako vysvetľovať, prečo je potrebné dýchať. Ale chápem, že nie všetci to vnímajú rovnako. Nemyslím tých, ktorí podporujú nenávisť, tých bude súdiť história,“ uviedla ďalej hlava štátu. Ako dodala, niektorí cítia iba strach či obavu z niečoho cudzieho, niečoho, čo považujú za nesprávne a neprirodzené, a o tom sa dá viesť dialóg.„Stretnutie s inakosťou je pre mňa vždy stretnutím s mojou identitou. Myslím tým na inakosť, ktorá je podobou ľudskosti. Na ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, farbu pleti, národnosť, náboženstvo,“ napísala ďalej v statuse Čaputová s tým, že všetky tieto identity odlišnosti sú dôležité.„Ale to najdôležitejšie je človek sám, ľudská bytosť v celej svojej pestrosti, s ktorou zdieľam ľudský osud, či údel. Od ktorého nie som lepšia či horšia, vhodnejšia či menej vhodná. Ktorú prijímam takú aká je, aj vo svojej ľudskej nedokonalosti, tak ako sa snažím prijímať seba,