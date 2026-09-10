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10. septembra 2026

Nemecko by mohlo pomôcť Kyjevu kontaktovať Ukrajincov v brannom veku


Tagy: Mobilizácia Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine

Johann Wadephul pripustil zdieľanie údajov o ukrajinských mužoch s pobytom v Nemecku, návrat na Ukrajinu však podľa neho musí byť bez nátlaku. Nemecká vláda by mohla pomôcť Kyjevu pri kontaktovaní ...



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germany_politics_central_asia_38007 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Johann Wadephul pripustil zdieľanie údajov o ukrajinských mužoch s pobytom v Nemecku, návrat na Ukrajinu však podľa neho musí byť bez nátlaku.


Nemecká vláda by mohla pomôcť Kyjevu pri kontaktovaní ukrajinských mužov v brannom veku, ktorí žijú v Nemecku. Ako referuje web Politico, minister zahraničných vecí Johann Wadephul v rozhovore s Paulom Ronzheimerom z Axel Springer Global Reporters Network uviedol, že Berlín by mohol ukrajinským úradom poskytnúť údaje o mužoch s nemeckým povolením na pobyt.

„Vieme, kto tu žije. Napríklad kto poberá sociálne dávky alebo kto je tu registrovaný,“ povedal Wadephul. Na základe týchto údajov by podľa neho ukrajinská vláda mohla mužov „kontaktovať a povolať“. Celý proces by však mal prebiehať „bez nátlaku“, zdôraznil šéf nemeckej diplomacie.

Podľa oficiálnych údajov za rok 2025 získal po začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu dočasné povolenie na pobyt v Nemecku približne milión ukrajinských utečencov vrátane asi 450-tisíc mužov.

Ukrajina je od februára 2022 vo vojnovom stave, ktorý obmedzuje vycestovanie mužov vo veku od 25 do 60 rokov spôsobilých na vojenskú službu. V celej Európskej únii v súčasnosti využíva dočasnú ochranu približne 1,17 milióna dospelých ukrajinských mužov. Ich pobyt v zahraničí je predmetom diskusií medzi Kyjevom, Bruselom a členskými štátmi.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v novembri minulého roka vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby obmedzil odchod mladých mužov z Ukrajiny. Zelenskyj v apríli tohto roka na spoločnej tlačovej konferencii s Merzom označil návrat mužov v brannom veku za „otázku spravodlivosti“.

EÚ v júli v reakcii na „meniace sa vojenské potreby Ukrajiny“ vylúčila mužov v brannom veku zo svojho systému ochrany utečencov. Opatrenie sa podľa zdrojového materiálu vzťahuje iba na nových žiadateľov, nie na mužov, ktorí už v Únii žijú.


Zdroj: SITA.sk - Nemecko by mohlo pomôcť Kyjevu kontaktovať Ukrajincov v brannom veku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mobilizácia Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine
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