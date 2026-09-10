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Sobi zostáva jednotkou v očiach pacientskych organizácií, v nezávislom prieskume zvíťazila druhý rok po sebe
Tagy: PR Prieskum Zriedkavé ochorenia
Pacientske organizácie z celého sveta zvolili biofarmaceutickú spoločnosť Sobi najlepším partnerom v podpore ľudí so zriedkavými ochoreniami. Pacientske organizácie z celého sveta zvolili ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Pacientske organizácie z celého sveta zvolili biofarmaceutickú spoločnosť Sobi najlepším partnerom v podpore ľudí so zriedkavými ochoreniami.
Pacientske organizácie z celého sveta zvolili biofarmaceutickú spoločnosť Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) najlepším partnerom v podpore ľudí so zriedkavými ochoreniami. Sobi tak získala prvé miesto v prieskume PatientView Corporate Reputation of Pharma – Rare Diseases Edition už druhý rok po sebe. Do hodnotenia sa zapojilo 502 pacientskych organizácií z 63 krajín, ktoré spolu zastupujú takmer 3 milióny pacientov so zriedkavými ochoreniami.
Sobi patrí medzi najlepšie hodnotené farmaceutické spoločnosti na svete. Okrem opakovaného prvenstva v oblasti zriedkavých ochorení získala v aktuálnom prieskume aj 1. miesto v starostlivosti o pacientov s poruchami zrážanlivosti krvi a celkovo obsadila 2. miesto medzi všetkými farmaceutickými firmami.
"Toto ocenenie si veľmi vážime a zároveň ho vnímame ako záväzok do budúcnosti. Ako líder v oblasti zriedkavých ochorení chceme byť pre ľudí, ktorí s nimi žijú, skutočným partnerom – prinášať im nielen možnosti liečby, ale aj porozumenie a podporu. Práve v tom vidíme skutočný zmysel našej práce," hovorí Radoslav Danko, riaditeľ slovenského zastúpenia spoločnosti Sobi.
Pacientske organizácie v prieskume vyzdvihli predovšetkým to, že im ľudia zo Sobi naslúchajú, spolupracujú s nimi ako s rovnocennými partnermi a snažia sa zohľadniť ich potreby pri vývoji a poskytovaní liečby. Ďalej ocenili, že Sobi poskytuje pacientom zrozumiteľné informácie, zaujíma sa o bezpečnosť liečby, komunikuje transparentne a celkovo rešpektuje ich životné potreby.
K tomuto výsledku prispieva aj iniciatíva Unite4Rare, prostredníctvom ktorej Sobi vytvára priestor pre partnerský dialóg s pacientskymi organizáciami. Vďaka tejto spolupráci spoločnosť lepšie rozumie tomu, čo ľudia so zriedkavými ochoreniami skutočne potrebujú, a môže hľadať spôsoby, ako zlepšiť ich život. Raz ročne sa navyše stretáva Unite4Rare Global Council, ktorá spolu so zástupcami pacientskych organizácií hodnotí doterajšiu spoluprácu a diskutuje o prioritách na ďalšie obdobie.
"Pacienti so zriedkavými ochoreniami bývajú často na okraji záujmu. Naša spoločnosť však práve túto oblasť stavia na prvé miesto. Partnerský dialóg s pacientskymi organizáciami nám umožňuje skutočne naslúchať a lepšie rozumieť tomu, čo ľudia so zriedkavými ochoreniami potrebujú. A práve preto pre nás toto ocenenie znamená tak veľa – odráža niečo, čo sa nedá vyjadriť len číslami: dôveru ľudí, ktorí sú dôvodom, prečo túto prácu robíme. Byť jednotkou je krásne, no ešte dôležitejšie je pre nás túto dôveru dlhodobo potvrdzovať," dopĺňa Lucia Bajzová, manažérka spolupráce s pacientskymi organizáciami pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Sobi.
Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) je medzinárodná biofarmaceutická spoločnosť, ktorá sa zameriava na zlepšovanie životov pacientov so zriedkavými ochoreniami. Poskytuje prístup k inovatívnej liečbe v oblasti hematológie, imunológie a špecializovanej starostlivosti. V oblasti hematológie dosiahla popredné postavenie v liečbe hemofílie a v posledných rokoch rozšírila portfólio aj v rámci ďalších hematologických ochorení. Oblasť špecializovanej starostlivosti sa zameriava predovšetkým na liečbu geneticky podmienených a metabolických ochorení.
Každoročný prieskum Corporate Reputation of Pharma umožňuje pacientskym organizáciám vyjadriť svoj názor a hodnotiť farmaceutické spoločnosti. Časť zameraná na zriedkavé ochorenia, Rare Diseases Edition 2025/2026, odráža názory 502 pacientskych organizácií na situáciu v roku 2025. Prieskum realizuje nezávislá výskumná vydavateľská a poradenská organizácia PatientView.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sobi zostáva jednotkou v očiach pacientskych organizácií, v nezávislom prieskume zvíťazila druhý rok po sebe © SITA Všetky práva vyhradené.
Pacientske organizácie z celého sveta zvolili biofarmaceutickú spoločnosť Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) najlepším partnerom v podpore ľudí so zriedkavými ochoreniami. Sobi tak získala prvé miesto v prieskume PatientView Corporate Reputation of Pharma – Rare Diseases Edition už druhý rok po sebe. Do hodnotenia sa zapojilo 502 pacientskych organizácií z 63 krajín, ktoré spolu zastupujú takmer 3 milióny pacientov so zriedkavými ochoreniami.
Sobi patrí medzi najlepšie hodnotené farmaceutické spoločnosti na svete. Okrem opakovaného prvenstva v oblasti zriedkavých ochorení získala v aktuálnom prieskume aj 1. miesto v starostlivosti o pacientov s poruchami zrážanlivosti krvi a celkovo obsadila 2. miesto medzi všetkými farmaceutickými firmami.
"Toto ocenenie si veľmi vážime a zároveň ho vnímame ako záväzok do budúcnosti. Ako líder v oblasti zriedkavých ochorení chceme byť pre ľudí, ktorí s nimi žijú, skutočným partnerom – prinášať im nielen možnosti liečby, ale aj porozumenie a podporu. Práve v tom vidíme skutočný zmysel našej práce," hovorí Radoslav Danko, riaditeľ slovenského zastúpenia spoločnosti Sobi.
Partnerstvo, dôvera a otvorená komunikácia
Pacientske organizácie v prieskume vyzdvihli predovšetkým to, že im ľudia zo Sobi naslúchajú, spolupracujú s nimi ako s rovnocennými partnermi a snažia sa zohľadniť ich potreby pri vývoji a poskytovaní liečby. Ďalej ocenili, že Sobi poskytuje pacientom zrozumiteľné informácie, zaujíma sa o bezpečnosť liečby, komunikuje transparentne a celkovo rešpektuje ich životné potreby.
K tomuto výsledku prispieva aj iniciatíva Unite4Rare, prostredníctvom ktorej Sobi vytvára priestor pre partnerský dialóg s pacientskymi organizáciami. Vďaka tejto spolupráci spoločnosť lepšie rozumie tomu, čo ľudia so zriedkavými ochoreniami skutočne potrebujú, a môže hľadať spôsoby, ako zlepšiť ich život. Raz ročne sa navyše stretáva Unite4Rare Global Council, ktorá spolu so zástupcami pacientskych organizácií hodnotí doterajšiu spoluprácu a diskutuje o prioritách na ďalšie obdobie.
"Pacienti so zriedkavými ochoreniami bývajú často na okraji záujmu. Naša spoločnosť však práve túto oblasť stavia na prvé miesto. Partnerský dialóg s pacientskymi organizáciami nám umožňuje skutočne naslúchať a lepšie rozumieť tomu, čo ľudia so zriedkavými ochoreniami potrebujú. A práve preto pre nás toto ocenenie znamená tak veľa – odráža niečo, čo sa nedá vyjadriť len číslami: dôveru ľudí, ktorí sú dôvodom, prečo túto prácu robíme. Byť jednotkou je krásne, no ešte dôležitejšie je pre nás túto dôveru dlhodobo potvrdzovať," dopĺňa Lucia Bajzová, manažérka spolupráce s pacientskymi organizáciami pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Sobi.
O spoločnosti Sobi
Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) je medzinárodná biofarmaceutická spoločnosť, ktorá sa zameriava na zlepšovanie životov pacientov so zriedkavými ochoreniami. Poskytuje prístup k inovatívnej liečbe v oblasti hematológie, imunológie a špecializovanej starostlivosti. V oblasti hematológie dosiahla popredné postavenie v liečbe hemofílie a v posledných rokoch rozšírila portfólio aj v rámci ďalších hematologických ochorení. Oblasť špecializovanej starostlivosti sa zameriava predovšetkým na liečbu geneticky podmienených a metabolických ochorení.
O prieskume Corporate Reputation of Pharma
Každoročný prieskum Corporate Reputation of Pharma umožňuje pacientskym organizáciám vyjadriť svoj názor a hodnotiť farmaceutické spoločnosti. Časť zameraná na zriedkavé ochorenia, Rare Diseases Edition 2025/2026, odráža názory 502 pacientskych organizácií na situáciu v roku 2025. Prieskum realizuje nezávislá výskumná vydavateľská a poradenská organizácia PatientView.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Sobi zostáva jednotkou v očiach pacientskych organizácií, v nezávislom prieskume zvíťazila druhý rok po sebe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Prieskum Zriedkavé ochorenia
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