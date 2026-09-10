Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 10.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oleg
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Sobi zostáva jednotkou v očiach pacientskych organizácií, v nezávislom prieskume zvíťazila druhý rok po sebe


Tagy: PR Prieskum Zriedkavé ochorenia

Pacientske organizácie z celého sveta zvolili biofarmaceutickú spoločnosť Sobi najlepším partnerom v podpore ľudí so zriedkavými ochoreniami. Pacientske organizácie z celého sveta zvolili ...



Zdieľať
adobestock_439301051 676x451 10.9.2026 (SITA.sk) - Pacientske organizácie z celého sveta zvolili biofarmaceutickú spoločnosť Sobi najlepším partnerom v podpore ľudí so zriedkavými ochoreniami.


Pacientske organizácie z celého sveta zvolili biofarmaceutickú spoločnosť Sobi (Swedish Orphan Biovitrum) najlepším partnerom v podpore ľudí so zriedkavými ochoreniami. Sobi tak získala prvé miesto v prieskume PatientView Corporate Reputation of Pharma – Rare Diseases Edition už druhý rok po sebe. Do hodnotenia sa zapojilo 502 pacientskych organizácií z 63 krajín, ktoré spolu zastupujú takmer 3 milióny pacientov so zriedkavými ochoreniami.

Sobi patrí medzi najlepšie hodnotené farmaceutické spoločnosti na svete. Okrem opakovaného prvenstva v oblasti zriedkavých ochorení získala v aktuálnom prieskume aj 1. miesto v starostlivosti o pacientov s poruchami zrážanlivosti krvi a celkovo obsadila 2. miesto medzi všetkými farmaceutickými firmami.

"Toto ocenenie si veľmi vážime a zároveň ho vnímame ako záväzok do budúcnosti. Ako líder v oblasti zriedkavých ochorení chceme byť pre ľudí, ktorí s nimi žijú, skutočným partnerom – prinášať im nielen možnosti liečby, ale aj porozumenie a podporu. Práve v tom vidíme skutočný zmysel našej práce," hovorí Radoslav Danko, riaditeľ slovenského zastúpenia spoločnosti Sobi.

Partnerstvo, dôvera a otvorená komunikácia


Pacientske organizácie v prieskume vyzdvihli predovšetkým to, že im ľudia zo Sobi naslúchajú, spolupracujú s nimi ako s rovnocennými partnermi a snažia sa zohľadniť ich potreby pri vývoji a poskytovaní liečby. Ďalej ocenili, že Sobi poskytuje pacientom zrozumiteľné informácie, zaujíma sa o bezpečnosť liečby, komunikuje transparentne a celkovo rešpektuje ich životné potreby.

K tomuto výsledku prispieva aj iniciatíva Unite4Rare, prostredníctvom ktorej Sobi vytvára priestor pre partnerský dialóg s pacientskymi organizáciami. Vďaka tejto spolupráci spoločnosť lepšie rozumie tomu, čo ľudia so zriedkavými ochoreniami skutočne potrebujú, a môže hľadať spôsoby, ako zlepšiť ich život. Raz ročne sa navyše stretáva Unite4Rare Global Council, ktorá spolu so zástupcami pacientskych organizácií hodnotí doterajšiu spoluprácu a diskutuje o prioritách na ďalšie obdobie.

"Pacienti so zriedkavými ochoreniami bývajú často na okraji záujmu. Naša spoločnosť však práve túto oblasť stavia na prvé miesto. Partnerský dialóg s pacientskymi organizáciami nám umožňuje skutočne naslúchať a lepšie rozumieť tomu, čo ľudia so zriedkavými ochoreniami potrebujú. A práve preto pre nás toto ocenenie znamená tak veľa – odráža niečo, čo sa nedá vyjadriť len číslami: dôveru ľudí, ktorí sú dôvodom, prečo túto prácu robíme. Byť jednotkou je krásne, no ešte dôležitejšie je pre nás túto dôveru dlhodobo potvrdzovať," dopĺňa Lucia Bajzová, manažérka spolupráce s pacientskymi organizáciami pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Sobi.

O spoločnosti Sobi


Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) je medzinárodná biofarmaceutická spoločnosť, ktorá sa zameriava na zlepšovanie životov pacientov so zriedkavými ochoreniami. Poskytuje prístup k inovatívnej liečbe v oblasti hematológie, imunológie a špecializovanej starostlivosti. V oblasti hematológie dosiahla popredné postavenie v liečbe hemofílie a v posledných rokoch rozšírila portfólio aj v rámci ďalších hematologických ochorení. Oblasť špecializovanej starostlivosti sa zameriava predovšetkým na liečbu geneticky podmienených a metabolických ochorení.

O prieskume Corporate Reputation of Pharma


Každoročný prieskum Corporate Reputation of Pharma umožňuje pacientskym organizáciám vyjadriť svoj názor a hodnotiť farmaceutické spoločnosti. Časť zameraná na zriedkavé ochorenia, Rare Diseases Edition 2025/2026, odráža názory 502 pacientskych organizácií na situáciu v roku 2025. Prieskum realizuje nezávislá výskumná vydavateľská a poradenská organizácia PatientView.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Sobi zostáva jednotkou v očiach pacientskych organizácií, v nezávislom prieskume zvíťazila druhý rok po sebe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Prieskum Zriedkavé ochorenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nemecko by mohlo pomôcť Kyjevu kontaktovať Ukrajincov v brannom veku
<< predchádzajúci článok
Ruská FSB zadržala ochrankára britskej ambasády, údajne pracoval pre Ukrajinu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 