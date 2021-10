Nemecko celoštátnu epidemickú situáciu už nepredĺži, opatrenia môžu sprísniť samotné spolkové krajiny

Žiadne zákazy vychádzania

Blok Merkelovej v opozícii

27.10.2021 - Nemecký parlament nepredĺži platnosť „epidemickej situácie celoštátneho rozsahu“, ktorá uplynie budúci mesiac, zachová však určité opatrenia na kontrolu šírenia vírusu. Uviedli to v stredu viacerí poprední predstavitelia zákonodarného zboru.Počty ľudí infikovaných koronavírusom síce v poslednom čase opäť stúpajú, na predlžovanie „epidemickej situácie“ však poslanci nevidia dôvod. Situácia sa podľa nich zásadne zmenila vďaka tomu, že zhruba dve tretiny obyvateľov sa proti vírusu nechali zaočkovať.Epidemickú situáciu celoštátneho rozsahu parlament vyhlásil po prvý raz v marci 2020. Účinnosť legislatívy od vtedy niekoľkokrát predĺžil. Vyhlásenie núdzovej situácie v zdravotníctve umožňovalo centrálnej vláde a vládam spolkových krajín zavádzať kľúčové opatrenia týkajúce sa koronavírusu bez schvaľovania v národnom a regionálnych parlamentoch.„Už nebudú zatvárania škôl, lockdowny, ani zákazy vychádzania,“ uviedol Dirk Wiese, zástupca šéfa parlamentnej skupiny Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Ako dodal, pandémia si naďalej vyžaduje zodpovedný prístup, potrebné je však tiež zmierniť obmedzenia občianskych práv.Aktuálna „epidemická situácia“ končí 25. novembra. Niektoré opatrenia, ako napríklad povinné nosenie rúšok na verejných priestranstvách, povolenie vstupu na určité miesta iba zaočkovaným osobám alebo finančná podpora pre pracovníkov, ktorých pandémia tvrdo zasiahla, zostanú v platnosti až do marca. Jednotlivé spolkové krajiny môžu navyše v prípade potreby opäť zaviesť prísnejšie opatrenia.O novom smerovaní krajiny v boji proti pandémii informovali novinárov predstavitelia všetkých troch strán, ktoré sa usilujú o vytvorenie novej nemeckej vlády.O sformovaní novej vládnej koalície rokujú SPD, strana Zelení a Slobodní demokrati (FDP). Minulý týždeň politické zoskupenia oznámili, že na zostavení vlády sa chcú dohodnúť začiatkom decembra. Pokiaľ budú koaličné rozhovory úspešné, bude to pre stredopravý blok úradujúcej kancelárky Angely Merkelovej znamenať po 16 rokoch odchod do opozície.Merkelovej pravdepodobným nástupcom je vicekancelár a minister financií Olaf Scholz, ktorý svoju SPD priviedol k tesnému volebnému víťazstvu.