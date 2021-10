Rakúsko zavádza povinné COVID pasy pre takmer všetkých zamestnancov, predpisy v gastre a hoteliérstve sú uvoľnenejšie

Na lanovku s COVID pasom

Povolili otvorenie barov

Akceptujú sa výsledky samotestov

Športovci tiež potrebujú COVID pas

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Od novembra sa budú musieť takmer všetci zamestnanci v Rakúsku pri vstupe na pracovisko preukázať dokladom o absolvovaní očkovania, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym testom na koronavírus. Upravujú sa aj pravidlá zimnej turistiky vrátane organizovania vianočných trhov. Rozhodla o tom v pondelok večer rakúska vláda.V prechodnom období dvoch týždňov budú mať zamestnanci možnosť nosiť respirátor typu FFP2 ako alternatívu ku COVID pasom. Výnimku z nového režimu majú osoby, ktoré sú s inými ľuďmi v kontakte maximálne dvakrát po 15 minút denne, aj to iba v prípadoch, keď sa kontakty uskutočňujú vonku.Samotná povinnosť nosiť na pracovisku rúška takmer úplne odpadá. Ochrana úst a nosa je povinná iba pre zamestnancov v opatrovateľských a nemocničných zariadeniach, čo platí aj pre návštevníkov.V zimnej turistike bude používanie lanoviek podmienené okrem nosenia tvárovej masky aj predložením COVID pasu. Od povinnosti budú oslobodení ľudia, ktorí lanovky využívajú na zabezpečenie každodenných životných potrieb.Lyžiarske bary, ktoré sa stali počas prvej vlny pandémie významným ohniskom nákazy, môžu byť opäť otvorené. V tomto segmente budú platiť prísnejšie pravidlá, podobne ako v nočnej gastronómii. Konkrétne to znamená, že osoby, ktoré sú iba negatívne testované, sa musia pri vstupe preukázať presnejším PCR testom.V prípade, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti bude obsadených 300 lôžok, čo je podľa agentúry APA v krátkom čase predstaviteľné, budú môcť zariadenia navštevovať iba zaočkovaní a vyliečení ľudia.Predpisy v gastronómii, hotelových službách alebo pri organizovaní verejných podujatí zostávajú celkovo uvoľnené. V rámci režimu COVID pasov budú naďalej akceptované aj výsledky menej spoľahlivých domácich samotestov.Antigénové testy nesmú byť staršie ako 24 hodín a PCR nie viac ako 72 hodín. Ak bude obsadených 300 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti, možnosť samotestovania zanikne. Vianočné trhy možno podľa ministerstva tento rok organizovať bez nutnosti ich oplotenia.Vrcholoví športovci budú potrebovať COVID pasy, pokiaľ sa pri vykonávaní športových a tréningových aktivít stretávajú s inými ľuďmi.Negatívne výsledky testov v školách budú postačovať na vstup do reštaurácií a iných zariadení aj od piatka do nedele. V rakúskych školách sa totiž na koronavírus testuje spravidla v pondelok a stredu, čo znamená že stanovené lehoty platnosti by boli počas víkendu prekročené.