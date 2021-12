Nemecko chce EÚ premeniť na štvrtú nemeckú ríšu, tvrdí Jaroslaw Kaczynski

Svätá ríša rímska nemeckého národa

Spor Poľska a Európskej únie

24.12.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda poľskej vlády Jaroslaw Kaczynski obvinil Nemecko, že chce EÚ premeniť na „štvrtú nemeckú ríšu". „Existujú krajiny, ktoré nie sú nadšené perspektívou budovania štvrtej nemeckej ríše na základoch EÚ,“ uviedol Kaczynski v rozhovore, ktorý zverejnil v piatok poľský denník GPC upozornil naňho portál euronews.com.Na označení „štvrtá nemecká ríša" nie je „nič negatívne", pokračoval Kaczynski, „pretože to nie je Tretia ríša, ale Prvá ríša", teda Svätá ríša rímska nemeckého národa.Ak by Poliaci súhlasili s takýmto „moderným podriadením", „boli by sme rôznymi spôsobmi degradovaní", dodal Kaczynski, ktorý je zároveň predsedom vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a pozorovatelia ho označujú za najvplyvnejšieho politika v Poľsku.Počas inauguračnej návštevy nového nemeckého kancelára Olafa Scholza v Poľsku premiér Mateusz Morawiecki minulý týždeň kritizoval cieľ stanovený v koaličnej zmluve troch nemeckých politických strán, ktorým je transformácia EÚ na „federálny štát". Morawiecki to označil za nebezpečnú utópiu.EÚ je s Varšavou od roku 2017 v spore pre jej kontroverznú justičnú reformu. PiS okrem iného čelí obvineniam z dosadzovania lojálnych sudcov na Ústavný súd a zo zriadenia disciplinárnej komory, ktorá môže účelovo postihovať voči vláde kritických príslušníkov sudcovského stavu.Komisia voči Poľsku otvorila viacero konaní o porušení práva EÚ. Niektoré z nich vyústili do žalôb, ktorými sa zaoberá Súdny dvor Európskej únie (ECJ).