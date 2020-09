Nemecko chce postaviť vlastnú rampu na odpaľovanie satelitov v Severnom mori

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 - Vláda v Nemecku skúma návrh tamojšieho priemyslu na vybudovanie mobilnej odpaľovacej rampy pre satelity v Severnom mori. Odtiaľ by rakety postavené v Nemecku mohli vynášať na obežnú dráhu malé satelity s hmotnosťou do jednej tony, približuje plán spravodajský portál BBC. Zatiaľ neurčili žiadne miesto, kde by rampa bola, bude to však v nemeckej ekonomickej zóne.Za projekt, ktorý by mal byť partnerstvom verejného a súkromného sektora, lobuje Združenie nemeckého priemyslu (BDI), uvádzajú nemecké médiá. "Nemecká odpaľovacia rampa je technicky uskutočniteľná a má strategický a ekonomický zmysel," vyjadrilo sa BDINávrh zahŕňa tri nemecké startupy. Jedným z nich je Isar Aerospace v Ottobrunne pri Mníchove, ktorý vyvíja dvojstupňové, 27 metrov dlhé rakety. Lety s nimi plánuje začať na budúci rok.Spomínaná rampa je navrhnutá skôr pre menšie rakety a nie veľké stroje, s akými lieta Európska vesmírna agentúra z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane. Podľa plánov by nemecká vláda mohla na začiatku do projektu investovať zhruba 30 miliónov eur. Cieľom je, aby sa zariadenie stalo neskôr komerčne výnosným.Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier sa o projekte vyjadruje priaznivo. Nemecké médiá však varujú, že by plán mohol spôsobiť politické trenice s európskymi partnermi, ktoré majú podobné ambície, napríklad Švédskom, Nórskom alebo Európskou úniou.