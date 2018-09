Nemecko chce zmeniť zákon, aby firmám uľahčilo presun z Británie do EÚ

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Berlín 6. septembra (TASR) - Nemecko chce pomôcť firmám uľahčiť proces založenia právnych subjektov v krajine po odchode Británie z Európskej únie (EÚ) zmenou príslušného zákona. Uviedol to vo štvrtok nemecký denník Handelsblatt.Nemecká ministerka spravodlivosti Katarina Barleyová chce zmeniť nemecký Transformačný zákon, aby podnikom umožnila zmeniť právnu formu s použitím procesu fúzie, uviedli noviny a dodali, že by sa to mohlo týkať 8000 až 10.000 spoločností.Británia chce totiž v marci 2019 vystúpiť z jednotného európskeho trhu a colnej únie, čo znamená, že firmy s adresou v Británii nebudú môcť po brexite ďalej ponúkať služby v celom bloku.