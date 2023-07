Nemecko do roku 2027 poskytne Ukrajine vojenskú pomoc za 17 miliárd eur

15.7.2023 (SITA.sk) - Nemecko očakáva, že Ukrajine do roku 2027 poskytne zbrane za 17 miliárd eur. Oznámil to v piatok nemecký kancelár Olaf Scholz Uviedol, že do týchto dodávok zbraní sú zahrnuté aj tie, ktoré už Berlín poskytol Kyjevu od roku 2022, kedy sa začala otvorená ruská vojna proti Ukrajine . Informuje o to web Kyiv Independent.Súčasťou najnovšieho balíka nemeckej vojenskej pomoci Ukrajine, ktorú Berlín ohlásil 12. júla, je ďalších šesť samohybných protilietadlových systémov Gepard, množstvo vojenských vozidiel a viac ako 20-tisíc kusov munície.