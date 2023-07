Nové vedenie Slovenskej pošty má priniesť do jej riadenia viac dynamiky a skúseností

Vypíšu výberové konanie

Dlhoroční vrcholoví manažéri

15.7.2023 (SITA.sk) - Minister dopravy Pavol Lančarič ukončil poverenie na dočasný výkon funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a. s., Ľubomírovi Mindekovi, ktorý súčasne vykonáva funkciu podpredsedu predstavenstva štátnej spoločnosti. Zároveň z funkcie odvolal predsedu predstavenstva Tomáša Kleina. Ministerstvo dopravy o tom v piatok informovalo s tým, že novým predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom Slovenskej pošty bude Vladislav Kupka.Podpredsedom predstavenstva a strategickým riaditeľom spoločnosti bude Juraj Jakubovič. Obaja sú do predstavenstva spoločnosti vymenovaní dočasne, maximálne na šesť mesiacov.Ministerstvo dopravy na obe pozície v predstavenstve vypíše výberové konanie.Lančarič sa Mindekovi a Kleinovi poďakoval za ich pôsobenie vo vedení Slovenskej pošty.„Do jej riadenia však chceme priniesť viac dynamiky a skúseností. Fungovanie pošty si vyžaduje zásadné zmeny, preto sme do predstavenstva nominovali dvoch dlhoročných vrcholových manažérov,“ uviedol k výmene na čele spoločnosti Lančarič.Doterajší členovia predstavenstva budú pokračovať v práci pre Slovenskú poštu aj naďalej. Ľubomír Mindek sa vracia na svoju predošlú pozíciu riaditeľa sekcie IT, Tomáš Klein bude pôsobiť na novej pozícii riaditeľa pre transformáciu.