Nemecko je ochotné prijímať Rusov utekajúcich pred mobilizáciou, cestu do Európy musia mať podľa hovorcu kancelára otvorenú

Únia musí nájsť riešenie

Rusi by mohli požiadať o azyl

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nemeckí predstavitelia naznačujú, že ich krajina je otvorená prijímaniu ruských utečencov. „Mnohí Rusi, ktorých teraz povolávajú, sa nechcú zúčastniť na tejto vojne. To je dobrý znak," povedal novinárom na pravidelnej tlačovej konferencii hovorca nemeckého kancelára Steffen Hebestreit „Musí zostať otvorená cesta pre Rusov na príchod do Európy a tiež do Nemecka," konštatoval. Informuje o tom portál cnn.com.Hovorca kancelára konštatoval, že členské štáty Európskej únie musia nájsť „životaschopné riešenie", ako sa zaoberať tými, ktorí majú výhrady svedomia voči „čiastočnej mobilizácii" ruského prezidenta Vladimira Putina Podľa jeho slov pred udelením azylu sa musia preskúmať motívy týchto ľudí.Vo štvrtok nemecké rezorty zahraničia a vnútra naznačili, že utekajúci občania Ruska by mohli v Nemecku požiadať o azyl.„Dezertéri, ktorým hrozia vážne represie, spravidla môžu dostať v Nemecku ochranu," povedala pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová.