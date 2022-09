Ukrajinská armáda oslobodila dedinu v Doneckej oblasti a získala späť pozície v smere na Bachmut

Situácia zostáva zložitá

Ukrajinci postupujú do Donbasu

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské ozbrojené sily získali kontrolu nad obcou Jackivka v Doneckej oblasti a získali späť predtým stratené pozície v smere na Bachmut.Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na popredného predstaviteľa generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Oleksija Hromova „Počas útočných operácií jednotky obranných síl získali kontrolu nad obcou Jackivka. Naši vojaci zlepšujú svoje taktické postavenie. Tak sa nám vďaka včasnému preskupeniu jednotiek jednej z mechanizovaných brigád, kvalitnej organizácii boja podarilo obnoviť predtým stratené pozície a zabezpečiť kontrolu pozícií v oblastiach okolo južnejšie ležiaceho Bachmutu,“ povedal Hromov na piatkovom brífingu.Situácia v bachmutskom smere zostáva podľa neho zložitá, no pod kontrolou. Nepriateľ pokračuje v útočných akciách s cieľom vytlačiť ukrajinské jednotky z obsadených pozícií. Ukrajinské ozbrojené sily podľa Hromova držia svoju obranu napriek intenzívnej nepriateľskej paľbe.Ukrajinská armáda pred zhruba dvomi týždňami vyhnala ruské vojská z Charkivskej oblasti na severovýchode Ukrajiny a postupuje do Donbasu. Bachmut sa nachádza približne 80 kilometrov severne od Donecka.Vodca samozvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin predtým povedal, že je veľmi znepokojený „mimoriadne zložitou situáciou“ na severe „republiky“.„Ukrajinská armáda zoskupila značné sily na severe Doneckej oblasti a môže prejsť do ofenzívy,“ povedal.