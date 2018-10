Nemecko nalieha na EÚ, aby zaujala jednotný postoj voči Rijádu

Peter Altmaier, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. októbra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier sa vyslovil za spoločnú pozíciu Európskej únie voči Saudskej Arábii po tom, ako vláda v Berlíne podporila zmrazenie vývozu zbraní do Saudskej Arábie.Ide o dôsledok priznania Rijádu spred niekoľkých dní, že novinár Džamál Chášukdží bol zabitý v priestoroch jej konzulátu v Istanbule. Nemecká vláda, ako vyhlásil Altmaier, považuje doterajšie vysvetlenie Rijádu ohľadom Chášukdžího prípadu za nedostatočné.Altmaier v pondelok vo vysielaní televíznej stanice ZDF uviedol, že je potrebné, aby EÚ zaujala spoločný postoj, "pretože len vtedy, ak sa zhodujú všetky európske krajiny, to zapôsobí na vládu v Rijáde". Upozornil, že v kauze Chášukdží nemožno očakávať žiadne pozitívne výsledky, pokiaľ Nemecko zastaví vývoz zbraní do Saudskej Arábie, ale "ostatné krajiny (EÚ) túto medzeru zaplnia".Nemecko v nedeľu spolu s Britániou a Francúzskom vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odsúdili Chášukdžího zabitie. Vyjadrili pritom "naliehavú potrebu objasnenia, čo sa presne stalo".Vlády vo vyhlásení uviedli, že útoky na žurnalistov sú neprijateľné a tieto "tri štáty sú nimi krajne znepokojené". Poznamenali, že "hypotézy" doposiaľ predostreté saudskoarabskýým vyšetrovaním musia byť podporené faktami, aby sa dali považovať za dôveryhodné.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu vyhlásil, že v utorok podá plné vysvetlenie smrti Chášukdžího.Rijád v sobotu po prvý raz priznal, že Chášukdží zomrel na jeho konzuláte v Istanbule, ktorý navštívil 2. októbra. Podľa saudskoarabskej prokuratúry mal byť zabitý počas hádky a bitky v priestoroch zastupiteľstva, pričom pre podozrenie z podielu na tomto čine bolo zadržaných 18 občanov Saudskej Arábie.Tureckí predstavitelia však pre médiá v uplynulých týždňoch opakovane povedali, že podľa ich zistení žurnalistu na konzuláte zavraždili a rozštvrtili, pričom majú zvukové a obrazové nahrávky, ktoré takéto tvrdenia dokazujú.