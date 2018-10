Opäť zmizol maltský profesor z kauzy zasahovania Rusov do volieb v USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Swieqi 22. októbra (TASR) - Pôvodom maltský univerzitný profesor Joseph Mifsud žijúci v Londýne, ktorý údajne ako prvý naznačil, že Rusi budú zasahovať do amerických prezidentských volieb v roku 2016, zmizol a je nezvestný. Vyšetrovanie tlačovej agentúry Associated Press (AP) ukázalo, že sa to nestalo prvýkrát.Mifsudov právnik vyhlásil, že jeho klientovi neidentifikované západné tajné služby nariadili, aby sa stiahol do ústrania a držal sa mimo verejnosti. Právnikovo vyjadrenie je jedným z mnohých, ktoré ešte viac prispievajú k šíreniu sprisahaneckých teórií o tomto vedcovi, napísala v pondelok AP.Agentúra však zistila, že profesorovo zmiznutie sa nevymyká podobným predchádzajúcim situáciám, a zdokumentovala najmenej tri minulé pokusy Mifsudu zmiznúť z dohľadu, keď sa zaplietol do škandálu.Jeden profesorov bývalý kolega uviedol, že opakujúce sa zmiznutia sú Mifsudov "spôsob, ako prežiť".