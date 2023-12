Nemecko nebude nútiť Ukrajincov žijúcich v krajine, aby uposlúchli príkazy o povolávaní do armády

22.12.2023 (SITA.sk) - Berlín nebude nútiť Ukrajincov žijúcich v Nemecku, aby uposlúchli príkazy o povolaní do ukrajinských ozbrojených síl. Uviedol to nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann pre nemeckú verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu spoločnosť Deutsche Welle. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.„Podľa našej ústavy nemeckí občania nemusia proti svojej vôli slúžiť v ozbrojených silách, neviem si predstaviť, že by sme k tomu mohli nútiť ľudí z iných krajín,“ povedal Buschmann.Minister dodal, že ak sa ukrajinská vláda rozhodné povolávať do vojenskej služby mužov, ktorí odišli z krajiny, nebude to mať žiadne praktické dôsledky pre Ukrajincov žijúcich v Nemecku.Nemecká televízna spravodajská stanica Welt s odvolaním sa na rozhovor ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova pre spravodajský kanál WELT TV poznamenala, že ukrajinskí muži vo veku 25 až 60 rokov žijúci v Nemecku a iných krajinách sa musia na budúci rok zaregistrovať na ukrajinských vojenských úradoch. Podľa Kyjeva budú v prípade neuposlúchnutia čeliť postihom.